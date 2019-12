Els imputats per aturar un desnonament denuncien «criminalització» del moviment per l'habitatge

El portaveu del Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera, i el membre de l'Oficina d'Habitatge Popular de Gràcia, Pablo Ruiz, declaren aquest dimecres al matí a la Ciutat de la Justícia després d'haver estat imputats per un delicte de coaccions i amenaces, arran d'haver aturat el desnonament de dos llogaters, la Livia i el Juan, que també estan investigats. Una investigació que asseguren que busca "criminalitzar-los".Tots dos viuen des de fa dotze anys en un pis de la travessera de Gràcia, propietat de la funcionària de la Diputació de Barcelona, Esther Argerich. Fa un any i mig els va anunciar que per seguir-hi vivint haurien de pagar 1.300 euros de lloguer mensual, en comptes dels 1.000 euros que havien pagat fins aleshores. La seva resposta inicial va ser negar-se a pagar l'augment i des de l'octubre fan una vaga total del pagament de la quota Argerich els ha denunciat per coaccions i amenaces, segons asseguren Ruiz i Palomera per haver intentat negociar una sortida al conflicte. El seu nom es va fer públic davant l'intent dels col·lectius d'aturar el desnonament i el cas va esdevenir mediàtic. Fins i tot la portaveu d'Unides Podem, Irene Montero, va mencionar-la en la denúncia pública del cas."Que el nom d'un rendista que vol incrementar el preu i expulsar veïns surti publicat té a veure amb un nivell de consciència pública altíssim. Imputar això a qui obre una negociació és absolutament descabellat", ha valorat Palomera a les potes de la Ciutat de la Justícia.Ruiz, per la seva banda, ha assegurat que la denúncia és un intent de "judicialitzar" un conflicte que ja fa més d'un any que dura."Creiem que la repressió anirà a més", ha afirmat el membre de l'Oficina d'Habitatge Popular de Gràcia, per a qui les denúncies són les "eines" dels propietaris d'habitatge per intentar evitar l'organització dels col·lectius.Palomera ha reivindicat la necessitat que el moviment per l'habitatge es "planti" i forci negociacions per evitar desnonaments i l'"expulsió" de veïns a Barcelona i ha assegurat que la denúncia els "referma" en les seves conviccions. "Seguirem batallant per la regulació dels preus de lloguer i defensarem amb més força els drets", ha dit.Pel portaveu del Sindicat de Llogaters, la denúncia representa una imputació del "99% de la ciutadania" que és contrària a l'especulació immobiliària i als desnonaments. Palomera ha qualificat la denunciant com a part d'una "minoria privilegiada" que intenta "perseguir i criminalitzar" el moviment per l'habitatge.

