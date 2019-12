El Mercat Medieval aterra a Vic amb 380 parades i un centenar d'activitats

Els carrers del centre històric de Vic retornen a l'època a partir d'aquest divendres, 6 de desembre, fins al diumenge 8. El Mercat Medieval aterra, un any més a la ciutat, amb unes 380 parades de productes d'artesania i queviures, així com diverses tavernes de menjar i dos zocs d'inspiració àrab (un al carrer Pellaires i l'altre a la plaça Gerbert d'Orlhac).La majoria de parades provenen de Catalunya, però també n'hi ha de les Balears, Astúries, Castella-La Manxa, Aragó, Madrid, Andalusia, País Valencià, Euskadi, Cantàbria, Extremadura, Galícia, Navarra, Múrcia i Portugal.Pel que fa a l'oferta cultural, el focus del Mercat és L'Assalt de l'Altarriba . Es tracta d'un recorregut teatral que endinsa els visitants en una història basada en uns fets històrics que van passar a Vic al segle XV. Una cinquantena d'actors participen en l'obra que recorre alguns dels espais més emblemàtics de la ciutat ( consulta els horaris ).D'altra banda, hi ha més d'un centenar d'activitats lúdiques per a totes les edats, amb música, balls i espectacles al carrer.La novetat principal del mercat és que absorbeix la Fira de Santa Llúcia que acostuma a celebrar-se una setmana després i passarà a anomenar-se "Ja és Nadal al Medieval". Les 14 parades s'ubiquen a la plaça dels Màrtirs, on se celebra habitualment, i acull parades amb productes relacionats amb el Nadal com pessebres o tions.D'altra banda, hi ha dos canvis més, pel que fa a ubicacions. La zona d'activitats infantils es traslladarà a les Adoberies (abans a la plaça dels màrtirs) i les recreacions d'oficis -que hi ha uns 9 artesans- es repartiran per tot el nucli històric (abans ubicades a les Adoberies). La resta seguirà pràcticament igual.

