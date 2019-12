VÍDEO Deu detinguts d'una banda dedicada als atracaments, el blanqueig de capitals i el tràfic de drogues

Els Mossos d'Esquadra han detingut deu persones d'un grup dedicat als atracaments, el blanqueig de capitals i el tràfic de drogues. La resolució de l'atracament a una joieria de Barcelona el 2018 va fer aflorar l'activitat de l'organització criminal. Els dos autors es van emportar joies per valor d'1,3 milions d'euros.Els investigadors van detenir primer un home per apropiació indeguda i van relacionar un dels objectes que portava a sobre amb un dels que es van robar a la joieria. Era el receptador encarregat de vendre els objectes robats. Venia les joies en la seva joieria de Buenos Aires. A més, estava connectat amb l'últim membre operatiu d'una banda d'atracadors de joieries desarticulat el 2012.Els arrestats tenen entre 23 i 50 anys i són de nacionalitats uruguaiana, argentina, espanyola i marroquina. L'inici de la investigació va ser l'atracament a una joieria de l'Eixample de Barcelona el 6 d'octubre del 2018. Poc després de les deu del matí, dos homes amb bona presència van entrar a l’establiment i es van fer passar per clients. Un d'ells anava en cadira de rodes però era simulat.Els lladres van fer creure que volien adquirir un rellotge d’alta gamma i durant una estona els en van mostrar alguns. Quan van veure que un dels dos empleats es quedava sol momentàniament, els assaltants van demanar si els podien proporcionar un got d’aigua com a maniobra de distracció. Van aprofitar el moment en què els treballadors estaven a la zona del magatzem per abordar-los per sorpresa i amenaçar-los amb una pistola cadascun. Els atracadors van violentar les caixes fortes i es van endur joies i rellotges per valor d’1'3 milions d'euros.Després van lligar els dos empleats de mans i peus amb brides i van marxar de la joieria. A fora els esperaven dos còmplices per fugir en dues motocicletes.Després de diversos mesos de gestions, els Mossos van identificar un home de 39 anys i de nacionalitat argentina que va ser detingut per un delicte d’apropiació indeguda. Portava un rellotge valorat en 5.000 euros, un dels que es van robar de la joieria. Era el receptador encarregat de vendre els objectes robats.Aquest home és propietari d’una joieria a Buenos Aires (Argentina) que utilitza per vendre peces de joieria sostretes a l’Estat. Els investigadors van poder connectar l’arrestat amb l’últim membre operatiu i resident a Catalunya de la perillosa banda dels Dogo. Es tracta d’un grup d’atracadors de joieries que va ser desarticulat l’any 2012 pels mateixos investigadors i que va comportar la detenció de tots els seus integrants.Tot i així, en sortir de la presó, tres dels integrants de la banda van formar els seus propis grups per continuar amb l’activitat delictiva. Els darrers anys, dos dels tres grups nous que es van formar a partir de la banda original van tornar a ser desarticulats pels Mossos després de cometre nous atracaments a joieries. Amb aquesta última operació es desarticula el tercer grup operatiu. A més dels robatoris violents a joieries també havien protagonitzat homicidis i enfrontaments armats amb la policia a l’Argentina i a l’Uruguai.La investigació, tutelada pel Jutjat d’Instrucció número 31 de Barcelona, va finalitzar amb la identificació i detenció de l’organitzador de l’assalt, un dels dos autors materials de l’atracament, així com d’altres investigats per blanqueig de capitals, tràfic de drogues i falsificacions documentals. L’atracador que anava en cadira de rodes i que simulava tenir una discapacitat va morir a l’Uruguai pocs mesos després del robatori com a conseqüència d’una malaltia.El cap de l'organització, entre altres activitats delictives, també es dedicava a la venda i distribució de grans quantitats de cocaïna. Es va poder frustrar una venda de cocaïna i es va intervenir 2,2 quilos de cocaïna, arrestant també el comprador.El dispositiu policial va ser el 19 de novembre. Es van escorcollar els domicilis dels principals investigats a Vallirana i Santa coloma de Gramenet. Entre el material intervingut es va recuperar una de les motocicletes utilitzades en l’atracament de la joieria.Durant la investigació s’ha pogut acreditar un important increment patrimonial dels detinguts pels guanys obtinguts en l'atracament. La persona que va organitzar-lo va canviar de domicili, va adquirir vehicles d’alta gamma i portava un ritme de vida molt elevat en relació amb els seus ingressos. Aquest investigat i la seva parella no disposaven de cap compte bancari al seu nom, i utilitzaven el de la seva filla de setze anys per fer tots els pagaments, on es van poder demostrar més de 60.000 euros en compres. Per ocultar tots aquests guanys utilitzaven testaferros. Els vehicles i la documentació relacionats amb el delicte de blanqueig de capitals també van ser intervinguts durant els escorcolls.Els arrestats van passar a disposició judicial i el jutge va decretar presó per a tres dels detinguts, entre els quals l’autor material de l’atracament, i llibertat amb càrrecs per als altres set. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

