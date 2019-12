S'enfronta a tres anys de presó per calar foc a la moto de l'exparella

Els fets es remunten a la nit del 13 al 14 de desembre de fa dos anys. Segons relata el fiscal, la parella havia trencat feia uns dies una relació de dos anys. La nit dels fets, ella va dur l'home en moto fins a un bar de Tarragona on van passar una estona plegats. Posteriorment, l'home va posar pegament al contacte de la moto de l'exparella, que estava aparcada en un indret proper. La dona se'n va adonar quan va marxar del local, pels volts de la una de la matinada. Tot i això, com que encara no s'havia solidificat, va poder arrencar el vehicle i se'n va anar cap al bar que regentava una amiga seva.El processat va arribar a peu al lloc cap a dos quarts de tres de la matinada, però la propietària del local li va prohibir l'entrada. Aleshores, segons la Fiscalia, l'home va reaccionar amb insults cap a l'exparella i un dels seus acompanyants, etzibant-li "que era una 'guarra'" i que se n'anés "amb el puto negre". Minuts després, la dona i les persones que l'acompanyaven se'n van anar cap a un altre local musical de la Part Alta de Tarragona. L'acusat els va seguir, però cap a les tres de la matinada se'n va anar, sense incidents, davant les peticions que li havien fet els companys de la dona.Cap a dos quarts de quatre de la matinada, l'individu es va presentar a la zona d'aparcament de motocicletes que hi ha davant el número 20 de la Rambla Vella de Tarragona. Allà hi va localitzar la moto de l'exparella, a la qual va arrencar el retrovisor. Un usuari que anava a aparcar la moto el va sorprendre i l'acusat li va confessar que estava "fotent a la parenta" perquè "l'havia deixat" i "tenia relacions amb negres".Posteriorment, seguint amb el seu "pla destructiu", segons la Fiscalia, l'home va tirar a terra la moto de l'exparella i va calar foc al dipòsit de gasolina amb un dels encenedors que duia. El ministeri públic afirma que l'home era conscient que, a més de destruir aquest vehicle, l'incendi es podia estendre, atesa la seva proximitat, a altres motos properes, al mobiliari i, fins i tot a edificis, tal com va succeir finalment.L'home va marxar del lloc dels fets i els Mossos d'Esquadra el van interceptar cap a tres quarts de cinc de la matinada quan caminava per l'N-340, a l'altura d'un concessionari de cotxes. Els agents van trobar entre la roba de l'home diversos encenedors i un pot de cola de contacte. Els Bombers van sufocar l'incendi entre un quart i cinc de cinc i un quart de sis de la matinada.L'incendi provocat va ocasionar danys per un import de 53.376,52 euros. Uns 16.000 corresponen a les 11 motocicletes calcinades completament, uns 3.600 euros a un arbre i a un semàfor de l'Ajuntament de Tarragona; gairebé 15.000 euros a un quiosc de l'ONCE que es va haver de substituir; més de 16.000 a la façana de l'edifici adjacent i uns 2.700 euros a un negoci ubicat als baixos de l'immoble.La Fiscalia demana per a l'home tres anys de presó i que indemnitzi els perjudicats, en concepte de responsabilitat civil, amb l'import dels danys i amb l'aplicació dels interessos legals corresponents. També li exigeix que pagui les costes processals. El cas arribarà properament a judici als jutjats penals de Tarragona.