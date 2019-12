La policia de Sabadell tindrà pistoles Taser

La moció de Cs perquè la Policia Municipal de Sabadell disposi de pistoles Taser ha prosperat per majoria. En el ple de desembre, celebrat aquest dimarts, ha comptat amb els vots favorables, a més de la formació taronja, del PSC, JxS i Podem. La Crida per Sabadell i ERC hi han votat en contra.El portaveu de Cs, Adrián Hernández, ha deixat clar que és vol dotar d'eines el cos policial davant situacions que han de patir. Una afirmació que ha compartit el tercer tinent d'alcaldessa, Jesús Rodríguez, que ha afegit: "És per millorar la qualitat del servei en situacions de risc". El regidor de JxS, Francecs Baró, ha posat condicions al seu ús, "no en manifestacions" ni situacions semblants, però també ha aplaudit la seva compra, perquè suposa "donar solucions" a situacions diverses que han d'afrontar els efectius policials.La segona tinent d'alcaldessa, Marta Morell, ha posat èmfasi en els reptes que ha d'afrontar la Policia Municipal, perquè "augmenta la seguretat del policia i la persona agressora", a la vegada que és "millor que la porra", ha sentenciat. Tot i així, ha advertit que "s'ha de garantir la convivència pacífica dins els Drets Humans" i cal impulsar "un protocol propi" per al seu ús. En aquest sentit, ha destacat la importància de les càmeres que duen els agents.Tant cupaires com republicans han carregat contra el text de Cs. La regidora de la Crida, Nani Valero, ha advertit que les Taser "poden portar a la mort" i ha continuat, "no s'adequa ni a l'entorn ni a les funcions que ha de fer la Policia". Valero ha remarcat que "sí, a dotar d'eines el cos, però no de més armes". El republicà Raül Garcia Barroso ha determinat que aquest tema "s'ha de treballar. No es pot portar en una moció", a la vegada que ha dit que "no tenim com vostès l'informe" de l'intendent de la Policia, Joan Antoni Quesada. Un retret en què també ha coincidit Valero.La cupaire ha avisat que es deixa "la decisió dels agents l'efecte que pugui tenir", amb la possibilitat, ha apuntat, que "pugui causar alguna paràlisi" en perfils amb cardiopatia, embarassades, problemes de salut mental o hagin consumit estupefaents. Ha insistit en la "preocupació" per aquesta moció. Hernández ha replicat Valero garantit-li que des de l'aplicació de les pistoles Taser -més de 200 ajuntaments de l'Estat- "hi ha hagut cero morts". A més, ha explicat que, en cas de ser necessari, "els cotxes disposen de desfibril·ladors".Rodríguez ha precisat que el seu futurible ús seria dels caps de torn i ha llançat una pregunta a ERC: "Per què al Parlament voten en positiu i a l'Ajuntament s'hi neguen?". Garcia Barroso ha insistit que cal més "treball" i ha rematat, "la Policia Municipal de Sabadel no necessita pistoles Taser".

