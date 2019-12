Felip VI premia el dibuixant Nieto obviant la vinyeta que criminalitzava els professors de l'IES El Palau

Exercici d'equilibrisme el que ha fet aquest dimarts Felip VI en l'entrega del premi Mingote, que atorga el diari ABC, i que aquest any ha distingit el dibuixant José Maria Nieto per una polèmica vinyeta que criminalitzava els professors de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), acusats d'humiliar fills de guàrdies civils en diverses denújncies ràpidament arxivades per la justícia. El mètode del monarca: lloar el dibuixant i ignorar el dibuix guanyador."Nieto va arribar a ABC el 2013 amb un repte dels que imposen: ocupar el buit deixat per l'inoblidable i magistral Mingote. Estic segur que el mestre li haurà donat el seu aprovat amb una afectuosa aplaudiment", ha assenyalat Felip VI en el seu discurs de lliurament del premi, a Madrid.El monarca espanyol ha afegit nous compliments cap al premiat, a qui ha considerat un "humorista dúctil de àmplia paleta, que pot mostrar-se irònic, mordaç o tendre", i li ha demanat que "segueixi fent-nos riure" i "reflexionar", sense esmentar en cap moment l'obra guanyadora.Aquest "oblit" contrasta amb el tractament a altres guardonats aquest dimarts en la gala organitzada per ABC. Com ara al columnista Gabriel Albiac, que Felip VI ha definit com "un dels filòsofs majors de l'Espanya d'avui", i de qui ha citat el nom de l'article concret pel qual ha estat premiat.

