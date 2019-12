Puigdemont compara Espanya amb Turquia i la Xina en un article al «The New York Times»

Carles Puigdemont ha comparat Espanya amb Turquia i la Xina en un article al The New York Times. Sota el títol "Les fronteres obsoletes estan afectant la democràcia liberal" , l'expresident de la Generalitat compara l'estat espanyol amb els règims de Turquia i la Xina. Literalment, assegura que "l'autoritarisme d'Espanya està sent emulat per Turquia" i recorda que les autoritats d'Ankara han justificat la detenció de nombrosos càrrecs electes del Kurdistan amb l'argument que "estaven seguint el camí que seguia Espanya".Puigdemont també recorda que les autoritats xineses s'han referit a la resposta policial a les protestes a Catalunya per legitimar la repressió que s'ha produït a Hong Kong. L'expresident assegura que el model "antidemocràtic" de respondre a les disputes que afecten a les fronteres establertes o els moviments d'independència "inflamarà els problemes territorials a tot el món" i pot acabar "validant la violència institucional contra les minories".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor