El PSOE s'acosta a Pedralbes i ERC obvia el «no» a Sánchez

La façana noucentista del Palau de Pedralbes sobrevola aquest dimarts el Congrés dels Diputats. Específicament, la sala en la qual els equips negociadors del PSOE i ERC han mantingut una segona reunió més marcada per allò que no s'explicita que no pas pels avenços inconcrets que constaten les dues parts. Els socialistes estan ja en el terreny que volien els republicans: començar a esbossar un instrument entre governs que activi la "via política" per resoldre un conflicte que, refermen, és polític . I Pedro Sánchez comença a veure com els d'Oriol Junqueras aquesta vegada no expliciten per escrit el no a la investidura, malgrat que fonts del partit asseguren que el mantenen.Un comunicat breu i conjunt en el qual les dues parts asseguren haver "avançat" per encarrilar el conflicte català és el resultat d'una segona reunió que ja té data per continuar. Serà el 10 de desembre i a hores d'ara no està confirmat si la trobada es produirà de nou a Madrid o bé aquesta vegada els socialistes s'acostaran fins i tot físicament a Pedralbes desplaçant-se fins a Barcelona. Des d'abans de l'inici de les converses, els republicans admetien que la voluntat de celebrar trobades a Catalunya serien també una prova del cotó més de si el PSOE pretén oferir un diàleg que sigui efectiu.La voluntat de mantenir un hermetisme de la interlocució és compartida per totes les parts. Això explica el comunicat escuet, però de gran càrrega política. Les dues parts es refermen en la diagnosi que hi ha un conflicte polític que estan disposats a abordar políticament. És cert que no es fa referència a la mesa de negociació que demanen els republicans a canvi de l'abstenció. Però tampoc es circumscriu el pretès diàleg a la comissió bilateral Estat-Generalitat, com inicialment volien els socialistes.El PSOE no ha abandonat del tot aquesta idea que ERC declina per abordar el conflicte, segons ha pogut saber, però sí que estan disposats a ser "imaginatius". Ambdues parts sí que han especificat que s'ha avançat en "temes concrets" en matèria de drets civils, laborals i socials.Quin serà aquest "instrument" que ambdues parts entenen com la pista d'aterratge serà matèria de definició en la pròxima trobada, però fonts coneixedores de les negociacions admeten l'acostament al format de fa un any de Pedralbes, és a dir, un espai ad hoc de diàleg entre governs per tractar el conflicte. Aleshores, de la trobada en van participar els presidents Pedro Sánchez i Quim Torra, a més de Carmen Calvo i Meritxell Batet per part del govern espanyol i Pere Aragonès i Elsa Artadi per part del Govern de la Generalitat.ERC, que arribava a la trobada amb la intenció d'obtenir concrecions, ha entrat en el detall de les quatre potes que considera que ha de tenir aquesta mesa de negociació: entre governs, sense vetos ni condicions prèvies, amb un calendari i amb garanties de compliment dels acords. Fonts coneixedores de les negociacions admeten que hi ha sintonia i que hi ha camí per recórrer. A més, el PSOE també ha començat a assumir que és possible que la data que preveia per a la investidura s'ajorni fins després de Nadal perquè ERC necessita els seus tempos.Els republicans necessiten un marge suficient per argumentar una eventual abstenció davant de la seva militància i dins de l'independentisme. A més, just la setmana en què Sánchez voldria ser investit el Tribunal de Justícia de la Unió Europea decideix sobre la immunitat de Junqueras -19 de desembre- i just després, el 21, els republicans aproven la seva estratègia en un congrés. Arribar minimitzant turbulències és una prioritat per a la direcció republicana.Aquest dimecres serà Junts per Catalunya qui es reuneixi finalment amb la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra. La trobada, que s'ha hagut d'ajornar per la l'esquinç al turmell que ha partit la dirigent socialista a la sessió constitutiva del Congrés , serà també un termòmetre per determinar com afronten la formació de Torra el diàleg amb els socialistes i si s'alineen amb el camí d'ERC o bé abanderen la confrontació.La segona trobada entre els equips negociadors ha estat precedida per sessió constitutiva del Congrés. Conscient que el ple concloïa poca estona abans de la reunió, la presidenta de la cambra, Meritxell Batet, ha abonat el terreny de la reunió fent una oda al diàleg des de la mesa de l'hemicicle. La dirigent del PSC, que ha estat reelegida en el càrrec, ha defensat que la fragmentació no té per què ser motiu de desacord i que el "diàleg entre diferents" ha de ser el buc insígnia de la catorzena legislatura.No queda dubte que PSOE i ERC s'han arromangat per prioritzar els punts d'entesa i plasmar-los, fins i tot, en un comunicat conjunt, seguint aquesta premisa de la interlocució des de posicionaments allunyats. S'intueix ja un camí transitable per les dues parts no exempt, clar està, de bifurcacions. De moment, però, Pedralbes s'acosta també en un mes de desembre i a les portes del Nadal.

