L'activitat física com a mitjà per a la inclusió social: lliurats els primers Premis Inclusius de l'Esport Català

Gala de lliurament dels Premis Inclusius de l'Esport Català Foto: Jordi Estruch

"L'esport i l'activitat física juguen un paper important com a mitjà per a la inclusió social. Els valors que van associats a l'activitat esportiva, més enllà de facilitar l'adquisició d'hàbits saludables, la converteixen en una eina valuosa per lluitar contra l'exclusió social i afavorir el sentit de pertinença, la cooperació i la identitat." Amb aquestes paraules, Meritxell Budó ha destacat el paper important de l'esport i l'activitat física per ajudar a la inclusió social durant el lliurament dels primers Premis Inclusius de l'Esport Català , que han beneficiat 15 esportistes i entitats del país.Es tracta d'uns guardons en forma de beques que volen fomentar i donar suport a la pràctica de l'esport inclusiu per part de persones, associacions i empreses compromeses amb aquest àmbit esportiu. Les beques van destinades a finançar material, esdeveniments, reptes, projectes i instal·lacions de caràcter esportiu.​La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, acompanyada del secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física, Gerard Figueras, ha presidit aquesta tarda al Palau de Pedralbes de Barcelona l'acte de lliurament de la primera edició dels Premis Inclusius de l'Esport Català, impulsats per Onat Foundation amb el suport de la SecretariaGeneral de l'Esport i de l'Activitat Física.L'acte ha comptat també amb la presència del president d'Onat Foundation, Sergi Mingote; i el president de la Fundació Catalana per a l'Esport, Pere Sust, entre altres personalitats del món de l'esport i la política.Els guanyadors d'aquesta primera edició dels Premis Inclusius de l'Esport Català han estat: Institut Escola Daniel Magrané; Amics d'en Biel, de Cardedeu; Esport Adaptat Activa T; Pol Makuri Redolad; Club Gimnàstic Fedac Lleida; Vertical Montserrat; Futbol Adaptat AE Badalonès; AE Ramassà Internacional; Associació Triple Bàsquet; APINDEP; Natació Artística Inclusiva Club Natació Les Franqueses; Manresa Rugby Club Adaptat; RODAMUNT; Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals, i Projecte Paraescalada Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.Per la seva banda, el secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física, Gerard Figueras, ha afirmat que "aquest és un país que dona les mateixes oportunitats a tothom. També en l'esport", i ha agraït i reconegut la tasca dels premiats: "Sou un exemple de vida i de superació, i contribuïu a fer una Catalunya millor". Finalment, Sergi Mingote també ha tingut unes paraules per als assistents i ha afirmat que avui "hem fet el cim" i ha subratllat "la feina i l'esforç" dels premiats, des del voluntariat i amb el suport de les federacions.

