La CUP lamenta que el vot de Junts per Tortosa evita el canvi de nom de la plaça d'Espanya

@juntspertortosa vota "en lo cap ben alt" en contra del canvi de nom de la Plaça d'Espanya per Plaça de l'Ajuntament #PleTortosa — CUP Tortosa (@CUPTortosa) December 2, 2019

El ple municipal de Tortosa va aprovar que la plaça d’Espanya no canviarà el nom pel de plaça de l’Ajuntament, en contra del que havia proposat la CUP Tortosa en una moció. Amb els vots contraris de Junts per Tortosa, el PSC i Ciutadans la moció presentada al ple per la CUP no va poder ser aprovada.La CUP ja va mostrar el seu malestar ahir amb els partits que en la seua opinió sostenen la repressió i pepetren l'Status Quo del que anomenen el règim del 78.A favor de canviar el nom van votar els grups Movem, ERC i la CUP. Xavier Faura (ERC) es va mostrar favorable de treure el nom a la Plaça Espanya i també denúncia altres nomenclatures de carrers tortosins que el seu grup municipal canviaria com ara la plaça Alfons XII.La CUP considera que mantenir avui en dia aquest nom i no adequar-lo al funcional de Plaça de l'Ajuntament és una falta de respecte a totes aquelles persones que estan patint la repressió ferotge de l’Estat espanyol i lamenten que un partit autoproclamat independentista es decante a favor de mantenir el nom de Plaça d'Espanya.

