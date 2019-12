Una xarxa social juvenil ocultava publicacions d'usuaris amb discapacitat, sobrepès o LGTBI

La xarxa social musical TikTok formava als seus moderadors de contingut d'arreu del món perquè reduïssin la difusió a la plataforma de les publicacions d'usuaris amb discapacitats visibles, amb sobrepès o pertanyents a la comunitat LGTBI. Tik Tok és una aplicació que permet crear, editar i compartir a altres xarxes socials vídeos de 15 segons. Tik Tok va ser l'aplicació més descarregada de tot l'any 2018 per davant de gegants com Facebook, Instagram o Snapchat, i ara arrasa entre el públic adolescent, especialment a la franja de 8 a 16 anys.Segons documents interns dels moderadors de TikTok a Alemanya als quals ha tingut accés Netzpolitik, els treballadors de la plataforma marcaven determinats vídeos com de risc i restringien la seva difusió per considerar a algunes persones com "altament vulnerables al ciberassetjament", independentment del seu contingut.Entre aquest grup d'"usuaris especials", com els denomina la plataforma en les seves polítiques, es trobaven persones amb diversitats funcionals apreciables a simple vista i també usuaris pertanyents a la comunitat LGTBI o amb sobrepès. D'aquesta manera, Bytadance, la companyia xinesa propietària de la xarxa social, establia que els vídeos d'aquests usuaris només es difonguessin entre els usuaris de TikTok del seu país d'origen, en lloc dels mil milions de persones que utilitzen la plataforma en l'actualitat.A més, quan els vídeos dels usuaris amb discapacitats aconseguien entre 6.000 i 10.000 visualitzacions, els moderadors els marcaven automàticament en la categoria de 'no recomanats', de manera que aquests, tot i que no eren eliminats, deixaven d'aparèixer al 'feed' de publicacions. Entre les discapacitats susceptibles de ser classificades per TikTok es trobaven les condicions físiques i mentals, incloent-hi la desfiguració facial, l'autisme i la Síndrome de Down.També es classificava dins d'aquesta categoria a les persones amb marques de naixement a la cara o estrabisme, segons els documents de moderació. Així mateix, Netzpolitik ha reportat l'existència de casos en els quals usuaris que utilitzaven hashtags o esments relacionats amb la comunitat LGTBI que es definien com a homosexuals o de gènere no binari, o de persones amb sobrepès que usaven esments com #fatwoman (dona grassa), que també van ser classificats com a susceptibles de ciberassetjament i ocultats.En un comunicat remès al mitjà citat, TikTok ha informat que les polítiques de moderació per a "usuaris especials" han estat modificades per unes noves que no restringeixen les publicacions d'aquests usuaris sinó que fomenten la interacció amb la comunitat. "Aquesta aproximació no pretenia a cap moment ser una solució a llarg termini i tot i que teníem una bona intenció, ens vam adonar que no era la postura correcta", ha assegurat un portaveu de l'empresa.En el cas d'Espanya, des de TikTok asseguren que "defensem totes les comunitats i col·lectius, perquè realment volem que se sentin acollits i donar-los veu en la nostra plataforma", ha declarat el Country Manager de TikTok per a Espanya, Noel Nuez, en un comunicat remès a Europa Press. "Creiem fermament que TikTok és una plataforma en què és possible expressar-se lliurement, tenint la positivitat i el respecte com els nostres valors principals", ha afegit Nuez.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor