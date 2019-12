El País Valencià segueix en alerta per pluges, vents i fenòmens costaners

El temporal que afecta el Mediterrani manté aquest dimarts l'avís el País Valencià per pluges, que poden ser localment fortes i persistents a Alacant i sud de València, acompanyades de ratxes molt fortes de vents i fenòmens costaners, segons informa Aemet.Així, després de les intenses pluges de la passada nit al sud d'Alacant, aquest dimarts ha clarejat amb pluges febles, disperses per punts del litoral de la província de València i del nord d'Alacant.A més, sobre les 8 h es registra una forta marejada al litoral amb ones que no superen els 2 metres, i mar grossa al litoral sud, amb una altura d'ones que s'acosta als 3 metres. Per la seva banda, el vent de nord-est, gregal, va refermant al litoral de la meitat sud, amb ratxes que superen els 50 km/h i és més feble a la meitat nord a aquesta hora.No obstant això, Aemet ha actualitzat els avisos vigents i s'ha decretat el nivell groc per pluges que deixaran 80 l/m² en 12 hores al litoral nord d'Alacant i al litoral sud de València, 60 l/m² al litoral sud i interior de València. A més, es preveuen ratxes de vent de fins als 70 km/h al litoral nord d'Alacant.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor