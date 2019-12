Busquen al mar un home desaparegut des de dissabte al Delta de l'Ebre

La Guàrdia Civil, Salvament Marítim, la Creu Roja i els Mossos d'Esquadra busquen des de dissabte un veí de Vilafranca del Penedès, de nacionalitat romanesa i de 50 anys, que està desaparegut. El fill va trobar el cotxe i el remolc a Deltebre (Baix Ebre) però no hi era la barca i es creu que va sortir a pescar.En la recerca, dirigida per la Guàrdia Civil, hi participen també cinc patrulles dels Mossos, que han rastrejat tot el litoral deltaic per terra i també la primera línia de mar, amb l'ajuda de l'embarcació LSVenus de Creu Roja. Segueix sobrevolant la zona l'avió SASEMAR 101 de Salvament Marítim i també hi ha participat l'helicòpter dels Bombers de la Generalitat que ja s'ha retirat.De moment la recerca no ha donat cap resultat. Les tasques se suspendran quan es faci fosc i es reprendran este dimecres al matí.

