El PSOE i ERC avancen en la reactivació de la «via política» per encarrilar el conflicte

Un comunicat breu i conjunt en el qual les dues parts asseguren haver "avançat" en la voluntat de reactivar la "via política" a través d'instruments que permetin encarrilar el conflicte català. Aquest és el resultat de la segona reunió que han mantingut els equips negociadors del PSOE i d'ERC per intentar desencallar la investidura de Pedro Sánchez. No han explicitat concrecions, però sí una nova data en el calendari: es tornaran a reunir el 10 de desembre.L'hermetisme de les converses es manté a jutjar pel text que les dues parts en interlocució han fet públic. Es refermen en la diagnosi que hi ha un conflicte polític que estan disposats a abordar políticament, però no es fa referència a la mesa de negociació que demanen els republicans per replantejar el vot en contra per una abstenció. Sí puntualitzen, però, que s'ha avançat en "temes concrets" en matèria de drets civils, laborals i socials.En tot cas, el PSOE i ERC fan referència a la necessitat d'explorar els "instruments" per abordar políticament el conflicte. Caldrà veure, però, quina forma pren el que ERC entén que hauria de ser un retorn a l'escenari de Pedralbes de fa un any.La segona trobada entre els equips negociadors ha estat precedida per sessió constitutiva del Congrés. Conscient que el ple concloïa poca estona abans de la reunió, la presidenta de la cambra, Meritxell Batet, ha abonat el terreny de la reunió fent una oda al diàleg des de la mesa de l'hemicicle. La dirigent del PSC, que ha estat reelegida en el càrrec, ha defensat que la fragmentació no té per què ser motiu de desacord i que el "diàleg entre diferents" ha de ser el buc insígnia de la catorzena legislatura.

