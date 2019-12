Detingut un home per fer tocaments a una noia en un autobús a Barcelona

El conductor d’un autobús de @TMB_Barcelona ens requereix perquè un home ha fet tocaments reiteradament a una noia. El detenim per un delicte d’abús sexual pic.twitter.com/B4Na9DNFmB — Mossos (@mossos) December 3, 2019

Un home de 33 anys ha estat detingut aquest dimarts al matí a Barcelona com a presumpte autor d'un delicte d'abús sexual. En concret, se l'acusa de fer tocaments a una noia en un autobús de TMB.Els fets han tingut lloc cap a les onze del matí, segons han explicat els Mossos d'Esquadra. L'autobús circulava per la zona de Montjuïc quan el conductor del bus ha requerit la presència de la policia catalana. Els agents s'han presentat a l'indret i han pogut identificar i detenir el presumpte autor de l'abús sexual, que encara era dins del vehicle.A través del seu canal oficial de Twitter, els Mossos d'Esquadra han afirmat que la majoria d'agressions masclistes al transport públic són tocaments com els que s'atribueixen a l'individu que s'ha detingut aquest dimarts, i animen a les víctimes a denunciar-ho.

