L'Ajuntament d'Olot deixa anar que suprimirà de cop quatre festivals

Durant la compareixença habitual al programa " Plena Actualitat " d'Olot TV d'aquest dilluns, 2 de desembre –que presenta el periodista Juan Manuel Robles–, el portaveu de JxCat i regidor de Promoció Econòmica a l'Ajuntament d'Olot, Estanis Vayreda, ha deixat anar que els pressupostos, que caldrà aprovar abans de Nadal patiran retallades per causa de la minva d'ingressos prevista amb l'augment de l'IBI que es va haver de rebaixar en un 10% després de la pressió veïnal al ple.Aquesta idea que ja havia avançat el batlle, Pep Berga, ara Vayreda l'ha concretada en el fet que, segons ells, el govern municipal ha decidit que l’any vinent no tornarà a organitzar les fires Orígens i de l'Embotit, l'Olotx2 o el Festival Veus, quatre esdeveniments que depenen de l’àrea de Promoció, que ha vist minvats els ingressos en uns 200.000 euros.De fet, la minva d'ingressos provocada per la rebaixa en l'augment de l'impost de béns immobles –i que se xifra en aproximadament 1,3 MEUR– també afectarà el nou model de residus, que no es podrà implementar l'any vinent, a més d'altres projectes culturals, com podria ser, per exemple, el Lluèrnia, o algunes contractacions durant les Festes del Tura.Per bé que les partides destinades a serveis socials i educació es mantindran augmentades respecte a aquest any, d'altres, com la destinada als barris, amb una d’1,9 milions d'euros anunciada abans de rebaixar l'augment de l’IBI, es veurà sensiblement reduïda. Tanmateix, l'equip de govern municipal sí que calcula mantenir els projectes i programes ocupacionals.Segons Vayreda, el que no es modificarà serà la inversió prevista a l'Espai Cràter, ja que els diners que s'hi destinen no provenen dels impostos dels ciutadans, sinó d'altres fonts, com la Unió Europea, la Diputació de Girona o la Generalitat de Catalunya.

