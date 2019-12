El 2019 tanca una dècada d'«excepcional calor» i «alts impactes» meteorològics

L'any 2019 acabarà el 31 de desembre i deixarà enrere una dècada "d'excepcional" calor en l'àmbit global i d'alts impactes causats per esdeveniments meteorològics extrems, segons ha anunciat el secretari general de l'Organització Meteorològica Mundial Petteri Taalas.Taalas ha presentat l'informe anual de l'OMM en el marc de la XXV Conferència de les Parts de la Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic de l'ONU que se celebra a Madrid (COP25), on ha assegurat que s'ha registrat una reculada rècord del gel i el nivell del mar han augmentat a conseqüència de l'augment dels gasos d'efecte hivernacle i de les activitats humanes.A més, ha afirmat que l'informe conclou que la mitjana de les temperatures de l'últim lustre (2015-2019) i dels últims deu anys (2010-2019) han estat els més calorosos de la història i se situen com períodes rècord.En aquest sentit, ha precisat que l'actual any 2019 és el segon dels tres anys rècord de temperatures, segons l'OMM en el seu informe sobre l'estat del clima global, que Taalas ha presentat aquest dimarts.Durant la COP25, l'Organització Mundial del Turisme (OMT) també ha presentat un informe anoment: "Emisions de CO₂ del sector turístic relacionades amb el transport" en el que es conclou que el 2030 la quantitat de CO₂ relacionada amb el transport del sector turístic ascendirà a 1.998 milions de tunelades (un 25% més que el 2016). Aquesta dada, sumada a altres relacionades amb l'escalfament global alerten que la situació d'aquí a deu anys serà irreversible.

