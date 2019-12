El Tsunami ja té més de 10.000 inscrits per a l'acció del Barça-Madrid

El Tsunami Democràtic ha informat aquest dimarts que ja té 10.000 persones inscrites a la seva app per a l'acció reivindicativa que prepara per al 18 de desembre, el dia del clàssic Barça-Reial Madrid. El matx, de fet, s'hauria d'haver disputat el passat 26 d'octubre, i la Lliga de futbol el va ajornar amb l'argument de les protestes continuades contra la sentència de l'1-O que estaven tenint lloc aquells dies."Amb #LaForçaDeLaGent aconseguirem fer visible als ulls de tot el món la situació d'excepcionalitat que viu el país", ha proclamat el Tsunami a les seves xarxes socials. Divendres passat, el Tsunami ja va demanar als assistents al Clàssic que estiguin pendents de l'aplicació de la plataforma per coordinar una acció de protesta durant el partit. També demanaven la resta de la gent que estigui fora del Camp Nou que es prepari per "una jornada de mobilització". La plataforma ha demanat igualment als assistents al partit amb entrada que els escriguin un cop confirmada la seva assistència.El comunicat del passat divendres arribava després que fa uns dies Tsunami ja demanés al Barça i el Madrid que permetessin penjar el missatge de "Sit and Talk" durant el partit.Tsunami Democràtic ha impulsat fins ara tres accions: la de saturació de l'aeroport del Prat el passat 14 d'octubre quan es va fer pública la sentència del Tribunal Suprem, els concerts i activitats durant la jornada de reflexió prèvia al 10-N i el tall de tres dies a la Jonquera i l'AP-7. L'acció que plantegen ara de cara al Barça-Madrid l'entenen com una oportunitat per fer d'altaveu de la petició de diàleg que es fa des de l'independentisme al govern espanyol.El moviment lamenta que es negui el dret a l'autodeterminació i considera que la "persecució" que pateix l'independentisme s'expressa tant en els presos polítics com a decrets llei que "suprimeixen drets fonamentals i la separació de poders", així com "la violència policial". També denuncia que Espanya ignori informes com el d'Amnistia Internacional o el del Grup de treball de detencions arbitràries de l'ONU apostant per l'alliberament dels empresonats. "I per si fos poc, persegueix campanyes com Tsunami, emmarcades sempre en la noviolència, acusant-les de terrorisme", conclou.

