JxCat, ERC i la CUP confien que els comuns se sumin a la petició de llibertat dels CDR

JxCat, ERC i la CUP presentaran en el pròxim ple la proposta de resolució per la llibertat dels CDR detinguts el 23 de setembre durant l'operació Judes i confien que Catalunya en Comú-Podem se sumi en aquest "front antirepressiu". Els grups faran arribar a instàncies internacionals la proposta per denunciar "l'Estat repressor".La proposta, entrada a registre divendres, vol que la cambra exigeixi el trasllat dels presos en centres penitenciaris catalans, acabar amb el règim d'aïllament d'alguns d'ells i saber de quins fets són acusats. David Ros, oncle de Jordi Ros, un dels detinguts, ha agraït als grups que portin aquest text al Parlament i ha defensat que els seus familiars "no són terroristes, no són banda armada, i no existeixen els delictes dels quals se'ls acusa".La diputada de la CUP-CC Maria Sirvent ha dit que seria "convenient" que el ple aprovés aquesta proposta de resolució amb una "àmplia majoria" i, a partir d'aquí, poder-la fer arribar a instàncies internacionals "per poder denunciar un estat repressor i que no garanteix un estat de dret i democràtic com diu defensar".El diputat d'ERC José Rodríguez ha demanat a l'Estat que "deixi de banalitzar el terrorisme" i l'ha acusat d'utilitzar una "estratègia purament propagandística" amb l'operació Judes per a "associar l'independentisme a un moviment violent", quan faltaven pocs dies perquè sortís la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O. "L'únic que provoquen és el patiment d'aquestes persones i la vulneració de drets, que ens afecta a tots", ha afegit.La diputada de JxCat Aurora Madaula s'ha mostrat convençuda que el text comptarà amb un "ampli suport" per a rebutjar una "causa general contra l'independentisme" amb "irregularitats inadmissibles", tant en les detencions com en els trasllats. "S'han vulnerat constantment i de manera flagrant els seus drets més fonamentals, com el dret a la presumpció d'innocència o que la defensa pugui ser escollida pels detinguts", ha enumerat.Des del grup de suport dels familiars de persones detingudes del 23-S han denunciat també les condicions dins la presó, ja que alguns es troben en règim d'aïllament. Ferran Jolis, pare d'un dels detinguts, ha explicat que recorren al Parlament perquè la cambra "ajudi a alliberar" els seus fills. "No són terroristes, són ciutadans del poble", ha expressat Jolis, que també ha assegurat que s'han utilitzat "mètodes de tortura psicològica" contra els seus familiars.D'altra banda, tant ERC, JxCat i la CUP han coincidit en què els detinguts també són presos polítics, a més de repressaliats. "No hi ha cap problema en dir-los presos polítics", ha dit el diputat republicà, que creu que entrar-hi és perdre's en debats "semàntics".

