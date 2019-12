Les tres dretes obren foc contra Batet per permetre la reivindicació dels presos i l'1-O

Som on som x lluitar x la #llibertatpresespolítiques, x retorn persones exiliades i fins a la constitució de la #RepúblicaCatalana pic.twitter.com/g6nMb1QXL6 — Laura Castel Fort🎗 (@lauracastelfort) December 3, 2019

Els presos, els exiliats, l'1-O i l'objectiu de la República Catalana han estat inclosos en la fórmula que han utilitzat els dirigents independentistes per catar la Constitució al Congrés i al Senat. També els representants de l'esquerra abertzale han reivindicat "la República basca" com a fita. Tot plegat, enmig de la desaprovació manifesta del PP, Ciutadans i Vox, que han demanat la paraula just acabar l'acte de promesa i jurament.La presidenta del Congrés ha estat permissiva en la fórmula que han fet servir els independentistes per assumir l'escó i acatar la Constitució, i això ha generat queixes per part de Pablo Casado i Santiago Abascal. El líder del PP ha apuntat que presentaran un recurs d'empara al Tribunal Constitucional (TC), mentre que el de Vox ha aprofundit en els arguments de Casado. "S'ha fet un acte de conjura contra la Constitució", ha ressaltat Abascal, que ha demanat advertiments personals.Inés Arrimadas, líder de Ciutadans al Congrés després de la retirada d'Albert Rivera, ha lamentat els "insults a la democràcia". "Dir que hi ha presos polítics equival a dir que els jutges prevariquen. Vostè, senyora Batet, és també presidenta per les obligacions", ha ressaltat Arrimadas, amb to crispat. La màxima dirigent de la cambra ha defensat la decisió de permetre les promeses i juraments alternatius perquè el TC, segons ella, permet una interpretació "flexible" per damunt dels "formalismes".Com ja van fer fa vuit mesos, els diputats i senadors d'ERC, JxCat i la CUP han utilitzat una formulació diferent al "prometo" o "juro" que utilitzen la majoria de diputats a l'hora d'assumir formalment el càrrec. En aquesta ocasió, els republicans han escollit la següent frase: "Per la llibertat dels presos polítics i fins a la constitució de la República Catalana, per imperatiu legal, sí, prometo". I els de Junts per Catalunya: "Per la lleialtat al mandat democràtic de l'1 d’Octubre, per fidelitat al poble de Catalunya, per la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats i per imperatiu legal ho prometo". Finalment, els dos diputats de la CUP han dit: "Per imperatiu legal prometo, en lleialtat primera i última, al nostre poble".Abans de l'acatament de la Constitució, la portaveu del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha demanat la paraula per exigir-li a Batet que aturi "un espectacle humiliant per a la democràcia". La presidenta del Congrés, però, ha replicat que és conscient de les seves responsabilitats legals i del seu deure de "garantir drets fonamentals", cosa que implica admetre fórmules "flexibles" d'acatament. Ha recordat, a més, que compta amb el criteri addicional de la Junta Electoral Central avalant-ho.En el cas del Senat, la primera cambra on els senadors han començat a prometre el càrrec, el portaveu del PP, Javier Maroto, ha advertit la nova presidenta, Pilar Llop, que els acataments s'havien d'ajustar al reglament i que, per tant, considerés invàlides les paraules dels independentistes. La dirigent, però, ha considerat que les fórmules utilitzades són vàlides i ha rebutjat l'advertiment del popular. Els populars també han remès en les últimes hores una carta a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, per demanar-li que aturés aquest tipus de proclames, reclamació que la dirigent socialista ha desestimat.Els diputats de Vox, per la seva banda, han jurat la Constitució afegint que ho feien "per Espanya". Els senadors d'Adelante Andalucía, per la seva banda, han promès el càrrec per una "Andalusia lliure", els de Teruel Existe ho han fet per l'"Espanya buidada" i Compromís pels "drets del País Valencià".

