Batet oneja «el diàleg entre diferents» com a buc insígnia de la legislatura

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha donat el tret de sortida a la legislatura amb una oda al diàleg. Enmig de les negociacions del PSOE amb ERC per intentar desencallar la investidura -aquest dimarts els equips negociadors mantindran una segona trobada- i amb Vox assegut a la mesa de la cambra, la dirigent socialista ha reivindicat el "diàleg entre diferents" com el buc insígnia de la catorzena legislatura.En la capacitat d'escoltar, de dialogar i de respectar a aquell qui pensa diferent, fins i tot "el contrari" al que un pensa, ha dit Batet, estarà la fórmula per gestionar la deliberació entre els que mantenen valors i visions dispars. "Units per allò que ens separa emergeix la comprensió dels valors compartits", ha defensat. Sense mencionar directament el conflicte amb Catalunya, la presidenta de la cambra baixa ha argumentat que, per molt que hi hagi qui pugui pensar que la fragmentació "farà estèril qualsevol diàleg", de vegades, com passa a la ciència, hi ha investigacions que acaben donant resultats que "no eren aplicables a primera vista".En una cambra que serà difícil de governar amb la presència de 52 diputats de Vox i una vicepresidència a la mesa del Congrés, Batet ha exigit "respecte i diàleg lleial". Com ja va fer en la legislatura fallida, ha recordat que cap dels grups es pot atorgar la representació íntegra del poble i que s'ha de ser conscient que el poder "no dona la raó".La dirigent del PSC ha estat escollida presidenta en segona volta en una ajustada votació en la qual ella ha obtingut 166 vots i la popular Ana Pastor, que ha rebut els vots de Vox, 140. Bregada ja en la sessió constitutiva de la cambra el passat mes de maig, Batet estava preparada per encaixar les crítiques de PP, Ciutadans i Vox per permetre flexibilitat en les formulacions per acatar el càrrec per part d'alguns diputats.És el cas dels independentistes catalans i bascos, han fet referència al presos, els exiliats, l'1-O o l'objectiu de la República a l'hora de prometre per imperatiu legal la Constitució . Els tres partits de dretes han recriminat a Batet que hagi permès que mig centenar de diputats hagin assumit de forma "il·legal" -en paraules de Santiago Abascal- la condició de parlamentaris i han amenaçat ja de recórrer als tribunals.Batet, però, venia preparada per a aquest embat i ha replicat que "totes les fórmules" utilitzades durant la sessió constitutiva del Congrés estan emparades per la "interpretació integradora" que fan el Tribunal Constitucional i la Junta Electoral Central. "Reforçant els drets fonamentals reforcem la nostra democràcia", ha reclamat. I ha exigit a PP, Vox i Cs que acatin la seva paraula en virtut del mateix article reglamentari pel qual la presidenta de la cambra els ha concedit una intervenció després dels acataments de tots els diputats.

