La Trama: inclusió entre plats i tasses

Per la seva banda, Maice Balsells, presidenta de Prodis, ha assegurat que "avui és un dia molt important" ja que La Trama "genera ocupació" i és un gran exemple per a demostrar "les capacitats" de les persones amb alguna discapacitat intel·lectual. A més, ha recordat que tota la vaixella està conformada per peces úniques decorades per usuaris de Prodis.

El Mercat de la Independència de Terrassa s'ha vestit de gala aquest migdia per acollir la inauguració oficial d'un nou establiment. Es tracta de La Trama, l'única cafeteria de la ciutat amb treballadors discapacitats intel·lectuals, impulsada per la Fundació Prodis (Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca). La data, el 3 de desembre, coincideix amb la celebració del Dia Internacional de la Discapacitat.A l'acte d'inauguració hi han acudit una cinquantena de persones, entre les quals s'hi trobava l'alcalde, Jordi Ballart, acompanyat d'alguns regidors, i representants de tots els grups del consistori municipal, a més de diversos membres de Prodis.El batlle, que més tard ha visitat les instal·lacions, ha destacat el paper del local com a "cafeteria inclusiva" tot afirmant que es tracta del primer establiment d'aquestes característiques però esperant "que no sigui l'últim". A més, ha afegit que "obre importants oportunitats laborals".El nom de "La Trama", ha explicat Balsells, és una picada d'ullet a Terrassa i la seva historia, però també a la filosofia de Prodis: per una part vol recordar el passat de Terrassa, marcat pel predomini de la indústria tèxtil, però també que "els permet teixir".Tal i com ha explicat ala Marta, responsable de La Trama, l'establiment compta amb un equip de 12 persones amb discapacitat intel·lectual que prèviament han estat formades en un curs d'ajudant de cambrer.Preguntada per les dificultats amb què es poden trobar els treballadors, ha afirmat que "tenen menys tolerància a l'estrès" i que "no pot haver-hi cap pas improvisat, ha de ser tot ordenat".

L'establiment. Foto: Marc Solé

El local va obrir les seves portes el 12 de novembre, però fins avui havia estat en període de pràctiques: els clients pagaven amb el mètode de la taquilla inversa i els treballadors duien una xapa amb la "L" de principiant, lletra que també apareixia en un gran cartell situat a la barra.

En Cristian i en David, treballadors de la cafeteria, han assegurat que es troben "molt contents" davant la que consideren "una gran oportunitat". A més, han destacat que tot i que hi ha "molta feina", "s'ho passen molt bé perquè treballen com un equip".A partir d'avui, la cafeteria obre al públic amb uns preus estipulats i un bagatge de tres setmanes amb la intenció de donar el millor dels serveis als clients i la millor de les inclusions als seus treballadors.

