El president del TSJC presenta la sentència del 9-N com a mèrit per fer el salt al Suprem

El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, ha presentat la sentència que va dictar contra Artur Mas i el 9-N com a mèrit per fer el salt al Tribunal Suprem. El magistrat aspira a aconseguir una de les tres places que han quedat vacants a la sala penal de l'alt tribunal. Segons fonts jurídiques citades per Europa Press, Barrientos és un dels candidats més ben col·locats per obtenir un lloc al Suprem.El president del TSJC ha estat el primer dels 28 aspirants que ha comparegut aquest dimarts davant la comissió permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Barrientos ha presentat cinc sentències penals com a exemple de qupe pot aportar a la sala segona del Suprem.Pel que fa referència a la del 9-N, ha destacat que tenia una qualificació jurídica dels fets que suscitava dubtes tant en les acusacions com en les defenses, i que va tenir resposta confirmatòria per part de l'alt tribunal. El candidat també ha esgrimit com a mèrit altres sentències, com ara l'estafa dels pares de Nadia o una altra relativa al cas d'una dona que va llançar per la finestra la seva mare.

