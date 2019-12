«El perquè de tot plegat», entre les millors ficcions traduïdes a l'anglès segons «The New York Times»

El prestigiós diari nordamericà The New York Times ha escollit El perquè de tot plegat, de Quim Monzó, com una de les quatre millors ficcions traduïdes a l'anglès aquest 2019. Traduïda per Peter Brush com Why why why, l'obra és elogiada per la "concisió" dels contes i l'habilitat de l'escriptor d'oferir històries desconcertants sobre les "neurosis humanes"."A les seves mans, Monzó ho capgira tot i no hi ha res sagrat, ni tan sols els contes de fades", destaca Alison McCulloch al seu llistat/article de la secció de llibres del rotatiu. Les tres altres traduccions seleccionades són The Factory, de Hyroko Oyamada, The Pelican de Martin Michael Driessen i A kitchen in the corner of the house, d'Ambai.L'autora de l'article destaca que les "neurosis humanes" es posen al descobert en les històries"concises" de Monzó, que poden ser "incòmodes" de llegir. "A mans d'aquest escriptor català, tot pot girar-se i res és sagrat, ni tan sols els contes de fades", precisa. En aquest sentit, afirma que Monzó teixeix noves narratives ben utilitzades com la precaució d'anar en compte amb allò que es desitja.

