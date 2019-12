Lyona: «La idea que les dones som menys sexuals que els homes és totalment falsa»

«Encara pensem que el sexe té com a finalitat l'orgasme»

Algunes de les il·lustracions de Lyona al llibrfe. Foto: Alex Faimali (Cedida)

«Durant tot aquest temps ens han fet creure que l'orgasme “madur” era el vaginal, quan només un 18% de les dones arriben a l'orgasme mitjançant la penetració»

«Patim per falta d'autoestima, si no estem a gust amb el nostre cos, menys ho estarem quan l'ensenyem a l'altre i ens costa gaudir»

Retrat de Lyona. Foto: Cedida

Marta Puig, coneguda artísticament com a Lyona, (Esparreguera, 1979), és realitzadora i il·lustradora. Del seu treball han nascut una vuitantena de videoclips per a grups com Love of Lesbian, Sidonie, Lori Meyers, Carlos Sadness, Amaral...Però en la seva vessant d'il·lustradora no s'ha quedat enrere. Al 2011 va publicar el seu primer conte il·lustrat Jo mataré monstres per tu, escrit per Santi Balmes, i des de llavors ha publicat 15 llibres més, entre els quals es troben Els meus Primers Petons, Monsieur Gargot, Alyona o La revolta de Santa Jordina.Dissabte 14 de desembre al matí, presentarà el seu darrer llibre Sexo-¡oh! a la Biblioteca Municipal de Gandesa on parlarà obertament de sexualitat femenina i trencarà amb alguns dels silencis i tòpics instaurats. Sempre que visita les Terres de l'Ebre, Lyona recorda que té família a Peníscola i Benicarló, i part de la seva família passa l'estiu a la Sènia.- Doncs vaig començar a dibuixar vinyetes que parlaven sobre sexualitat quan em vaig adonar de com encara ara seguia sent un tabú la masturbació femenina. Vaig compartir als stories que m’havien regalat un vibrador i no vaig parar de rebre missatges pregunant-me si em masturbava, si allò ho podies tenir si tenies parella, si creia que si algú mai havia tingut un orgasme allò la podia ajudar… i em va sorprendre moltíssim que en una societat hipersexualitzada, la masturbació femenina seguís sent tant tabú.- Totalment, ja no és només una qüestió psicològica, és a dir, si som conscients que nosaltres tenim el poder sobre el nostre plaer, serem conscients que no necessitem a ningú altre per aconseguir aquest plaer i per tant serem molt més independents. Però és que a banda d'això, fisiològicament, els orgasmes generen en el nostre organisme unes hormones que ens fan sentir més felices, segures, fortes i per tant més poderoses.- No... Encara queda molta feina per fer. Encara pensem que el sexe té com a finalitat l'orgasme, que ha de culminar sí o sí amb la penetració, i deixem de banda altres zones erògenes i altres opcions que poden ser molt més plaents que la penetració. Ens obsessionem en arribar a l'orgasme com abans millor, i creiem que un cop hi hem arribat ja s'ha acabat tot, quan la dona és potencialment multiorgàsmica.- Crec que tothom va perdut. En parlem però de manera molt superficial, poques persones comparteixen detalls explícits o experiències negatives, sempre parlem de l'èxit però mai compartim el fracàs, i és molt necessari, per no sentir-nos soles, per trencar amb les imatges estereotipades i idealitzades del sexe.- N'hi ha moltíssims, però per exemple amb la idea que les dones som menys sexuals que els homes, que és totalment falsa.- Doncs és fonamental l'estimulació del clítoris, l'únic òrgan l'objectiu del qual és el plaer. Però per altra banda i degut al falocentrisme en què es basa en la penetració, s'ha deixat de banda tot el potencial que tenim repartit per tot el cos, ens oblidem de totes les zones erògenes que ens poden fer gaudir moltíssim i fer-nos arribar a l'orgasme, com per exemple: coll, esquena, cintura, pits, peus... Tota la pell és una zona erògena per explotar!I no ens oblidem del cervell, totes aquestes terminacions nervioses de les zones erògenes estan connectades al cervell, l'òrgan encarregat de generar l'orgasme, per tant, és bàsica la situació anímica, la imaginació, la fantasia,…- Totalment, durant tot aquest temps ens han fet creure que l'orgasme “madur” era el vaginal, quan només un 18% de les dones arriben a l'orgasme mitjançant la penetració, per tant generacions de dones han crescut pensant que tenien un problema, han estat tatxades de frígides i els hi ha estat arravatat el plaer mitjançant una desinformació generalitzada i degut a prejudicis al voltant de la masturbació femenina.- Hi ha la disfunció del desig, el trastorn de l'excitació sexual, el dolor associat al coit i l'anorgàsmia (que seria millor anomenar-la preorgasmia, perquè, com la resta de disfuncions, té tractament i un bon pronòstic).- Doncs penso que és bàsica l'educació sexual a les escoles, on no només es parli de la part biològica del sexe, és a dir, en quant a la reproducció, sinó que també es parli del plaer, de l'afecte, del respecte, de la diversitat, on es trenqui amb el binarisme de gènere, de l'autoconeixement i la masturbació, on el sexe no sigui només aprendre a posar preservatius i agafar por a quedar-te embarassada o contagiar-te d'una ETS, sinó quelcom bonic, plaent i molt poderós.Estic convençuda que una bona educació sexual a les escoles no només donaria com a resultat una sexualitat més sana, sinó que evitaria molts problemes d'abusos, de violència masclista…- Sí, al final el llibre és un viatge, parteixo del moment en què m'adono que he reprimit el meu plaer, analitzo el per què i acabo fent un procés per recuperar-lo.- Crec que el més important és escoltar a l'altre i saber comunicar-se.- Moltíssimes, per tots els estereotips als que hem estat exposades, patim per falta d'autoestima, si no estem a gust amb el nostre cos, menys ho estarem quan l'ensenyem a l'altre i ens costa gaudir; ens han fet creure que una dona ha de ser passiva, que si ets sexualment activa ets una guarra i això ens cohibeix de dur a terme desitjos, fantasies… Ens han fet creure en l'amor romàntic i creure que el millor sexe el tens amb qui estimes, i no sempre és així…- Jajajaja… doncs potser ajudarà a que els homes es posin les piles. Però fora bromes, a mi em sembla molt positiu que degut a això es parli de la masturbació femenina, del clítoris, quan sempre havien estat menystinguts. I crec que també és super positiu poder tenir orgasmes tant increïbles en segons, però el sexe no sempre ha de tenir com a objectiu l'orgasme, a vegades la suma de plaers, les paraules, les caricies, el joc, la imaginació, el temps que hi inverteixes, l'excitació, poden ser molt més potents que un orgasme, per tant no crec que sigui la fi de l'espècie.s’autoconeixi i s’alliberi dels prejudicis i del pes del sistema heteropatriarcal.és aquell que es basa en la satisfacció de l’home i on el clímax de la relació sexual és la penetració.són diferents orientacions sexuals.poder i llibertat quan descobrim com aconseguir el nostre plaer.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor