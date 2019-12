El TSJC obre un procés per decidir si torna a investigar Torra pels llaços grocs

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha obert un procediment penal per decidir si torna a investigar el president de la Generalitat, Quim Torra, per un possible delicte de desobediència per no retirar els llaços grocs del Palau de la Generalitat. En aquest cas, el presumpte delicte fa referència al mes de setembre, abans de les eleccions del 10 de novembre.En una diligència d'ordenació recollida per Europa Press, la sala civil i penal del TSJC ha designat ponent al magistrat Carlos Ramos, que formarà la sala d'admissió amb el president del tribunal, Jesús María Barrientos, i la magistrada Mercedes Armas. Juntament amb Joaquín Elías, Barrientos i Armas van jutjar el president el 18 de novembre. La sala civil i penal ha decidit obrir aquest procediment després que la sala contenciosa administrativa veiés una possible "rellevància penal" en l'incompliment per part de Torra del termini per retirar la pancarta amb el llaç groc del Palau de la Generalitat.

