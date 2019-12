Alerta per temporal de pluges, onades i vent en les properes hores

Dimecres amb precipitació, vent i notable alteració marítima❗

Podeu consultar els detalls de la predicció al butlletí 🌧🌬🌊👇https://t.co/dvBoqBQmJb — Meteocat (@meteocat) December 3, 2019

Arriba a Catalunya un episodi de fortes pluges, onades i vent. Protecció Civil alerta de previsió de pluges abundants que poden produir l'augment sobtat del cabal dels rius de les comarques de Girona, sud de Tarragona i Terres de l'Ebre a partir de demà. S'ha activat també el pla VENTCAT per la previsió de forts vents generalitzats des d'aquesta matinada i que afectaran especialment el litoral i prelitoral central, així com el pla INUNCAT per la previsió de fort onatge que afectarà fins dimecres a tota la façana marítima.Es preveu que les ratxes més intenses de vent afectin el litoral central i les cotes altes del prelitoral central. S'esperen incidències especialment a la façana marítima i a les zones urbanes del litoral central.Pel que fa a l'estat del mar, les onades podran superar els quatre metres i arribar fins a sis metres en alguns punts. En general l'onatge serà de component est (llevant) a la Costa Brava i del nord-est (gregal) a la resta. Les principals afectacions s'esperen a la costa central de Barcelona i al Delta de l'Ebre.Al fort onatge, se suma un episodi de precipitacions abundants que poden superar els 100 l/m2 principalment a la demarcació de Girona i a les Terres de l'Ebre, així com punts de la costa central de Barcelona. Es poden produir augments sobtats del cabal dels rius de les comarques de Girona, sud de Tarragona i Terres de l'Ebre a partir del vespre i durant la matinada del dimecres dia 4 a dijous dia 5, sense descartar fenòmens similars a la costa central.Les conques més afectades podrien ser les del Besòs, Tordera, Baix Ter, Onyar, Fluvià i la Muga. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) indica que la zona que podria resultar més afectada és la desembocadura de l'Ebre, la zona dels Ports de Besseit (La Galera i Tortosa) i amb menys intensitat la zona dels Guiamets i el Ciurana.Protecció Civil demana precaució en els desplaçaments i en les activitats de lleure a l'exterior per la possible caiguda de branques, arbres i altres elements estructurals. També reclama extremar la precaució en les activitats a l'aire lliure tant a l'entorn natural com a les zones urbanes properes a arbrat com ara parcs i jardins, per la possibilitat de caiguda de branques i arbres. Davant les ratxes més fortes cal evitar aturar-se a prop de murs de tancament o elements similars que poden caure per l'efecte del vent.A nivell general, cal fixar bé o retirar els objectes exteriors que puguin ser desplaçats per l'aire, tenint especial cura amb els elements de decoració nadalenca. Protecció Civil ha sol·licitat als ajuntaments on es preveuen les afectacions més importants que es reforcin els elements d'il·luminació nadalenca i altres elements del mobiliari urbà, els accessos a parcs i jardins i el control dels accessos al front litoral per evitar incidències greus.Es recomana tenir molta cura a les zones portuàries, espigons i en les activitats que es realitzin prop de la costa. Cal respectar els tancaments dels accessos al litoral que es realitzin amb caràcter preventiu per seguretat. Encara que no hi hagi indicis de perillositat, tingueu prudència. Eviteu anar a fer fotografies o mirar com trenquen les onades i no us poseu en perill ni a vosaltres ni a qui us estigui acompanyant. La perillositat es veu agreujada pel fort vent que bufarà a la façana marítima incrementant el risc de caiguda al mar en condicions de fort onatge que dificulta el rescat.Convé extremar les precaucions entorn de rius i rieres perquè poden portar aigua abundant de forma sobtada i convertir-se en una zona extremadament perillosa. De la mateixa manera, Protecció Civil aconsella no romandre a prop de lleres, rius i guals i evitar travessar rieres i torrents a les zones afectades perquè, encara que semblin portar poc cabal, aquest es pot incrementar de forma sobtada.

