El Govern presentarà abans d'acabar l'any els pressupostos del 2020

El Govern té previst presentar l'avantprojecte de pressupostos del 2020 abans de finals d'any. Així ho ha anunciat aquest dimarts la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, després de la reunió del consell executiu. "S'està treballant en l'avantprojecte de pressupostos del 2020 i buscant el suport a forces externes a les que donen suport al Govern", ha exposat.La consellera ha assegurat que JxCat i ERC treballen de forma conjunta en aquest projecte, "negociant i treballant plegats i recollint totes les sensibilitats perquè tothom se senti còmode". En concret, ha reconegut que la campanya electoral de les eleccions espanyoles va aturar aquest procés pressupostari, però que, després del 10-N, s'han reiniciat les negociacions, amb l'objectiu de presentar l'avantprojecte abans de finals d'any i portar-lo al Parlament durant el gener.El principal soci que buscar el Govern per aprovar els comptes són els comuns. Precisament aquest dilluns s'ha sabut que hi ha hagut acostaments pel que fa a la fiscalitat, un dels punts que separaven més els diversos actors, amb l'horitzó de crear un nou tram de l'IRPF per a les rendes de més de 90.000 euros , una de les reivindicacions dels comuns.

