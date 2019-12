S'enfronta a l'expulsió del país per emmagatzemar joguines de Pokémon falses

La fiscalia demana dos anys i tres mesos de presó i 3.240 euros de multa per al responsable d’una empresa majorista del polígon Francolí de Tarragona que emmagatzemava centenars de joguines de la marca Pokémon Go, titularitat de Nintendo, sense consentiment de reproducció ni de comercialització.La troballa la va fer la Guàrdia Civil el 12 de juny del 2017 durant una inspecció a la nau industrial. L’home, d’origen xinès, està acusat d’un suposat delicte contra la propietat industrial. La fiscalia demana que, si l'home és condemnat a presó, se substitueixi la pena per l'expulsió de l'estat espanyol i que no pugui tornar al país durant cinc anys. També sol·licita la destrucció dels productes intervinguts.