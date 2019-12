El Govern recusa el magistrat del TC que titlla de supremacistes els defensors del codi civil català

El Govern ha acordat aquest dimarts recusar el magistrat del Tribunal Constitucional (TC) Andrés Ollero Tassara en els conflictes que manté obert amb l'alt tribunal arran del seu vot particular en la sentència en relació al codi civil català. Malgrat que el TC va avalar aquesta norma catalana, Ollero Tassara va qualificar de supremacistes els que defensaven aquest marc legal històric del país.La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha destacat que el magistrat ha formulat un bon particular a la sentència en què ha inclòs opinions de caràcter "desqualificador, ofensiu i que evidencia animadversió contra la Generalitat, Catalunya i els catalans". Ollero Tassara, de fet, va ser diputat del PP durant 17 anys i està vinculat a l'Opus Dei , essent un dels magistrats més clarament vinculats a l'ala conservadora de la magistratura.La recusació del Govern voldria apartar el magistrat en els casos encara oberts contra el codi tributari de Catalunya, l'Agència Catalana de Protecció Social i la Llei de comerç, serveis i fires. També en els conflictes de competències presentats per la Generalitat contra el Reglament d'Adopció Internacional i el Pla estratègic d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea.

