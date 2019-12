La legislatura arrenca sense cordó sanitari a Vox

La catorzena legislatura al Congrés dels Diputats ja està en marxa. La sessió constituent de la cambra, que s'ha allargat més de cinc hores pel mètode farragós de recompte de les votacions per escollir membres de la mesa i per la promesa o jurament individual de tots els diputats, obre un període en el qual el PSOE i Unides Podem s'hauran d'esforçar per convèncer una majoria per investir Pedro Sánchez. De moment, les dues formacions s'han garantit sis dels nou membres de l'òrgan rector de la cambra, presidida un cop més per Meritxell Batet però ara amb una vicepresidència de Vox.Batet ha encetat el segon mandat amb un discurs en el qual ha reivindicat la pluralitat. "Ens hem de posar, com abans millor, mans a l'obra", ha apuntat la dirigent del PSC, que ha demanat que el diàleg sigui, en política, el mateix que la "investigació és a la ciència". En aquest sentit, ha assegurat que en poden sortir "resultats aplicables que no es veuen a primera vista". "Cal respecte i diàleg lleial", ha destacat, entre els qui "pensen diferent". Un missatge, també, de cara a la investidura.La presidenta del Congrés ha estat permissiva en la fórmula que han fet servir els independentistes per assumir l'escó i acatar la Constitució. Tant ERC com Junts per Catalunya (JxCat) i la CUP han recordat els presos, els exiliats i l'1-O, i això ha generat queixes per part de Pablo Casado i Santiago Abascal. El líder del PP ha apuntat que presentaran un recurs d'empara al Tribunal Constitucional (TC), mentre que el de Vox ha aprofundit en els arguments de Casado. "S'ha fet un acte de conjura contra la Constitució", ha ressaltat Abascal, que ha demanat advertiments personals.Inés Arrimadas, líder de Ciutadans al Congrés després de la retirada d'Albert Rivera, ha lamentat els "insults a la democràcia". "Dir que hi ha presos polítics equival a dir que els jutges prevariquen. Vostè, senyora Batet, és també presidenta per les obligacions", ha ressaltat Arrimadas, amb to crispat. La màxima dirigent de la cambra ha defensat la decisió de permetre les promeses i juraments alternatius perquè el TC, segons ella, permet una interpretació "flexible" per damunt dels "formalismes".Ignacio Gil-Lázaro, diputat de Vox i que en anteriors legislatures ja havia ocupat un escó sota les sigles del PP, ha estat escollit com a vicepresident quart de la mesa del Congrés . Fins a última hora -és a dir, fins just abans de les votacions-, es donava pràcticament per fet que l'extrema dreta quedaria fora de l'òrgan rector de la cambra tot i haver quedat com a tercera força amb 52 escons. El fet que el PSOE hagi prioritzat mantenir la vicepresidència primera -sota la figura d'Alfonso Rodríguez- també ha influït en la irrupció de la ultradreta dins la mesa liderada per Batet.La presidenta de la cambra, que en les últimes setmanes havia estat allunyada del focus arran d'un problema de salut, haurà de gestionar l'entrada d'una formació, Vox, que s'encarregarà d'intentar dinamitar la dinàmica interna de la mesa. En l'anterior legislatura, l'extrema dreta va quedar fora de la cúpula del Congrés, perquè només disposava de 24 escons. Ara en té més del doble, 52, i tindrà potestat per presentar recursos al Tribunal Constitucional (TC) contra lleis que no consideri pertinents.En tot cas, Vox s'ha quedat sense segon membre a la mesa en forma de secretari. Després de la votació, Abascal ha retret al PP que cedís els vots a Ciutadans per tal que José María Espejo-Saavedra, de Ciutadans, assumís una plaça a l'òrgan rector de la mesa. "El PP és l'únic responsable que el comunisme i el separatisme tinguin un lloc més a la mesa. En prenem nota", ha apuntat el líder de Vox. Teodoro García Egea, secretari general dels populars, ha retret als d'Abascal que no hagin permès que algú com Espejo-Saavedra, que "va lluitar contra el cop d'estat" al Parlament, tingui un càrrec com a secretari a l'òrgan rector de la cambra baixa espanyola.Amb el Congrés en marxa, els engranatges per la investidura començaran a caminar en els propers dies. Primer s'ha de produir una reunió entre Batet i el rei Felip VI, i després el monarca engegarà la preceptiva ronda de contactes amb els principals dirigents parlamentaris de menor a major. Això vol dir que l'últim en visitar La Zarzuela serà Pedro Sánchez, el candidat amb més suports -té un acord amb Unides Podem- per aconseguir la presidència del govern espanyol. Tot i això, no ho pot donar per fet.Això és així perquè li falten vots per ser investit. Un cop acabada la sessió constituent, el Congrés es convertirà en escenari de noves reunions entre el PSOE i ERC -dijous passat ja es van trobar per mirar d'encarrilar el "conflicte polític" i abonar el terreny per al diàleg institucional- i també de la primera cita entre els socialistes i Junts per Catalunya (JxCat). Adriana Lastra, portaveu parlamentària del PSOE, rebrà Laura Borràs i Míriam Nogueras per primera vegada aquesta legislatura

