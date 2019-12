Dos jutges investiguen dos casos de pèrdua de visió per les protestes de la sentència de l'1-O

Un jutjat de Barcelona i un jutjat del Prat del Llobregat ja investiguen les pèrdues de visió de dues persones pels projectils -pilotes de goma o foam- disparats durant les protestes de la sentència de l'1-O. Així ho ha confirmat aquest migdia la plataforma Som Defensores, que aplega diverses entitats de defensa dels drets humans. Els dos casos que ja estan sent investigats fan referència al bloqueig de l'aeroport del Prat del dia 14 d'octubre i als aldarulls de la plaça d'Urquinaona del dia 18.Segons dades d'Irídia, s'han fet 149 atencions de les quals 43 responen a agressions de la policia espanyola i 75 per agressions de Mossos. En 18 dels casos s'han produït cops de porra al cap, una pràctica prohibida. També s'han comptabilitzat 54 impactes de projectils, dels quals el 60% son de foam i el 40% de bals de goma. Hi ha hagut tres casos d'agressions per atropellament o carrussel; vuit casos de tortures i cinc agressions a periodistes, malgrat que segons dades del Grup Barnils se'n van produir una seixantena.Irídia ha informat que a dia d'avui, quasi dos mesos després de la sentència, encara s'estan presentant denúncies. L'entitat ha explicat també portarà la defensa de quinze casos que inclouen cops de porra, lesions per projectils, agressions a periodistes, atropellaments i tortures amb un clar ànim de "castigar, cosificar i humiliar" les víctimes per part dels cossos policials.En l'informe que ha presentat Som Defensores, la plataforma denuncia "vulneracions greus" de drets en les protestes de la sentència de l'1-O. Les vulneracions es van produir tant al carrer, durant les mobilitzacions, com durant les detencions d'alguns dels manifestants. En aquest sentit, hi va haver violència policial i institucional, des d'un ús excessiu de la força fins a impedir l'atenció mèdica als detinguts, les "burles" i la presència d'agents amb la cara tapada durant les vistes davant del jutge. "La violència institucional va més enllà dels cops i les amenaces, i arriba fins a una actitud d'impunitat estructural", han denunciat des de l'associació.Durant els dies que s'ha fet l'observació sobre el terreny, entre els dies 14 i 21 d'octubre, s'han detectat vulneracions del dret de protesta i del dret de llibertat amb agressions a periodistes. De les observacions sobre el terreny s'han detectat irregularitats i un ús excessiu de la força, i també agents dels Mossos que no anaven identificats, un fet que "dificulta" el control d'excessos policials.En relació a l'ús de bales de goma i foam, l'anàlisi ha detectat que es van disparar a distàncies curtes i en llocs prohibits, com al cap. Com a dada destacada, Som Defensores ha ressaltat que s'han detectat quinze cops de porra directament al cap. En les observacions sobre el terreny, Som Defensores també ha detectat l'ús d'encapsulaments, llançament de gasos, l'ús de la tècnica del carrussel i agressions amb "intenció exemplificadora". "Aquestes actuacions s'haurien d'evitar", han deixat clar.Totes les entitats que conformen Som Defensores han coincidit a demanar la dimissió del conseller d'Interior Miquel Buch. Han reclamat també que s'investiguin les actuacions policials i es depurin responsabilitats en cas de males pràctiques policials durant les protestes. L'associació Stop Bales de Goma ha estat la més contundent i, més enllà de demanar el cessament immediat de Buch, ha reclamat també que les investigacions siguin públiques per facilitar la tasca a les entitats que volen portar aquestes vulneracions davant del jutge.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor