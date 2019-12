La Fiscalia demana al Suprem que investigui Borràs per quatre delictes

La Fiscalia ha demanat aquest dimarts al Tribunal Suprem que investigui la diputada de Junts per Catalunya (JxCat) Laura Borràs pels suposats contractes irregulars a Isaías Herrero mentre ella era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes. Segons ha avançat El Mundo , el ministeri públic considera que la sala penal, presidida per Manuel Marchena, ha d'obrir una investigació pels delictes de prevaricació, malversació, frau administratiu i falsedat documental. D'aquesta manera, la Fiscalia respon a la petició de l'alt tribunal, que la setmana passada va preguntar si havia investigar el cas. Segons l'informe signat pel fiscal Javier Zaragoza, en l'exposició raonada emesa pel jutjat d'instrucció número 9 de Barcelona, "queden evidenciats clars i contundents indicis" que Borràs i l'informàtic Herrero van confeccionar pressupostos falsos perquè fossin aportats "a cadascun dels expedients de contractació per tal de dotar d'una suposada transparència i objectivitat a l'procés d'adjudicació contractual ".D'aquesta manera, es va encobrir "la decisió defecte d'adjudicar tots els contractes" a Herrero i va emmascarar "l'il·legal fraccionament contractual", diu el fiscal. Per això, demana a la sala penal del Suprem que admeti a tràmit l'exposició raonada i que declari la seva competència per investigar a Borràs, aforada per la seva condició de diputada.

