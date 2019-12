Els alumnes catalans, a les proves PISA: al nivell d'Austràlia en «mates» i al de Noruega en ciències

Els resultats de les proves PISA - els podeu consultar detalladament aquí - fets públics aquest dimarts no han estat, en cap cas, positius per a Catalunya . Els alumnes catalans han obtingut el pitjor resultat en ciències i també han retrocedit en matemàtiques. Malgrat aquest caiguda -que és generalitzada entre els territoris de l'Estat-, Catalunya es manté a tocar de la mitjana europea i per sobre de l'espanyola.

