Principi d'acord per connectar Sabadell i Terrassa pel Quart Cinturó

Final de la B-40 a Terrassa. Foto: Anna Mira

Hi ha un principi d'acord entre els consistoris de Sabadell i Terrassa per allargar el Quart Cinturó (B-40) fins a la ciutat sabadellenca. Una infraestructura que ara s'acaba en una rotonda a la localitat egarenca. No només hi ha una entesa entre les dues localitats, també el Ministeri de Foment i la Generalitat s'hi han sumat.Així ho ha avançat el diari El País , detallant que s'ha recollit en el Pla de Mobilitat del Vallès , i ho ha confirmat la regidora de Desenvolupament Urbà i de Transició Energètica, Mar Molina. "Tots estem d'acord", ha dit i ha afegit que "s'està esperant el retorn" que faci Foment de l'estudi.Molina ha expressat el seu desig que al 2025 comenci la construcció d'aquest enllaç, com apunta la informació, i ha precisat que la proposta conjunta és que es faci un apartat especial per aquest tram i no tot el Quart Cinturó, que contempla la connexió del Vallès amb Granollers.El Pla de Mobilitat del Vallès també contempla la construcció de la Ronda Nord. Una llarga reivindicació del municipi vallesà , perquè els castellarencs puguin accedir directament a la C-58, sense necessitat d'entrar al nucli urbà de Sabadell. L'alcalde de la població, Ignasi Giménez, ha matisat que el text "projecta la infraestructura sense definir el traçat", en referència a la ubicació d'aquesta via.Giménez ha detallat com serà el procés d'aquest Pla de Mobilitat del Vallès. Un treball que ha constat de comissions tècnica, estratègica i social "i la Generalitat, que té la iniciativa, el que farà serà explicar quina serà la proposta que portarà aprovació perquè aparegui al DOGC i després estarà a exposició pública". A partir d'aquí, s'obrirà un període d'al·legacions.També ha recalcat la importància de la Ronda Nord "per descongestionar" Sabadell, però sobretot "per millorar la qualitat de vida i mobilitat dels vallesans". En aquesta línia, també hi suma el perllongament del Quart Cinturó entre les dues capitals. Ara per ara, tal com ha confessat el batlle, "és una oportunitat única" i ha continuat, "mai hem estat tan alineats per desencallar aquesta situació".

