Paul B. Preciado, guardonat amb el Premi Internacional J.B. Cendrós d'Òmnium

Òmnium Cultural ha decidit atorgar el Premi Internacional J. B. Cendrós 2019 al filòsof i comissari d’art Paul B. Preciado pel seu compromís inequívoc en la defensa dels drets i les llibertats que "exemplifica el concepte de lluites compartides, plasmat en l'article Hors les murs".Publicat al diari Libération el passat 18 d’octubre, Paul B. Preciado emmarca la condemna contra els líders polítics catalans en un context global de "perversió de totes les formes de dissidència". El guardó es lliurarà durant la 69a edició de la Nit de Santa Llúcia, que se celebrarà el 13 de desembre al Teatre Sagarra de Santa Coloma de Gramenet.El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha assegurat que "l'única resposta a la deriva autoritària global és la lluita per societats igualitàries i lliures".El jurat del Premi Joan B. Cendrós, format per Antoni Bassas, Joan Becat, Laura Cendrós, Carme Colomina, Josep Gigreu, Elena Jiménez, Mary Ann Newman i Vicent Partal, també posa en valor la figura de Paul B. Preciado per ser una persona vinculada a Barcelona i Catalunya, així com la seva tasca com a referent de la teoria Queer i els estudis de gènere a escala global. En aquest sentit, Cuixart ha mostrat "tota l’admiració als qui fan possible que la intransigència deixi pas a la humanitat".El guardó Joan B. Cendrós reconeix iniciatives que han contribuït a la internacionalització de la llengua, la cultura i la nació catalanes. N’han estat mereixedors, entre d’altres, el periodista finès Pertti Pesonen, l’alemany Alex Rühle, l’escriptor gallec Suso del Toro, el corresponsal francès Henry de Laguérie, el diari nord-català L'Indépendant, la revista acadèmica Catalan International View, el Col·lectiu Emma, l'editorial Catalonia Press o la traductora Mary Ann Newman, entre d’altres.

