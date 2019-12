​Puigdemont, després de la confessió de Rajoy: «Feia més d'un any que preparaven d'amagat el 155»

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha assegurat que l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy "no només va mentir després del referèndum de l'1-O sinó que feia més d'un any que preparava d'amagat l'aplicació del 155". Amb la confessió de Rajoy cau un altre gran mantra contra nosaltres", ha sostingut en una anotació en el seu compte d'Instagram, després que l'expresident espanyol, en el seu llibre, afirmés que hauria aplicat l'article 155 de la Constitució encara que Puigdemont hagués convocat eleccions i no la declaració unilateral d'independència l'octubre del 2017.Segons Puigdemont, ara es confirma el que ja sospitava el 26 d'octubre del 2017, un dia abans de la DUI: "Mentre uns ens pressionaven per fer-nos creure una falsa voluntat de negociació, els altres anaven afinant la maquinària repressiva".En la seva opinió, cal repassar l'hemeroteca per veure "la magnitud del cinisme" quan els apel·laven al diàleg, a explicar-se a Madrid i a poder parlar de modificar la Constitució si aparcaven el referèndum, entre d'altres qüestions."Tot s'acaba sabent. Al final, el temps posa les coses -i les persones- al seu lloc. I en aquesta batalla nosaltres continuem dempeus, amb un aprenentatge impagable i més forts que mai. Seguim".

