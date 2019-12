Vox irromp finalment a la mesa del Congrés amb una vicepresidència

Ignacio Gil

VOX es 3°fuerza con 52 escaños. De manera natural nos corresponden dos puestos en la mesa.

Si el PP quiere que un partido con 10 escaños tenga 1 puesto en la mesa, que lo ceda, pero sin obligar a VOX a ceder uno de sus puestos para contentar a Cs, que es socio del PP, no de VOX. — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) December 3, 2019

El cordó sanitari a Vox ha fracassat. El partit d'extrema dreta tindrà un representant a la mesa del Congrés dels Diputats després de la votació dels vicepresidents de l'organisme.Lázaro, diputat valencià de l'extrema dreta, ocuparà un dels càrrecs integrants de l'òrgan rector de la cambra com a vicepresident quart gràcies als 52 vots de l'extrema dreta. Gil Lázaro havia estat diputat i senador amb el PP i ara torna a la cambra al costat de Santiago Abascal.L'obtenció de la vicepresidència quarta implica que Vox entra a l'òrgan de la cambra que decideix sobre l'admissió a tràmit de les lleis, que decideix el pressupost i que fixa el calendari dels plens.Fins a última hora, però, la incertesa sobre l'entrada de Vox a la mesa s'ha mantingut pel pols entre PP, Ciutadans i la formació d'Abascal. "S'han fet un autocordó sanitari", ha retret Cayetana Álvarez de Toledo, portaveu parlamentària del PP. "Molta passió per la sobirania nacional, però quan toca governar la cambra que representa la sobirania nacional, resulta que no volen ser-hi", ha destacat en una entrevista a RNE. "Si el PP col·labora amb el cordó sanitari contra Vox, està en el seu dret i haurà d'explicar-ho als seus electors", ha indicat Abascal, molt dur a Twitter.L'extrema dreta va aconseguir 52 escons en les eleccions del 10-N, una xifra que els va convertir en tercera força, per darrere de PSOE i PP. Des d'aquest dimarts formen part de la mesa del Congrés per primera vegada. Superar els 50 diputats, a banda, els atorga beneficis com ara poder presentar recursos al Tribunal Constitucional (TC).Els altres tres vicepresidents són Alfonso Rodríguez (PSOE, 108 vots), Ana Pastor (PP, 101 vots) i Gloria Elizo (Unides Podem, 77 vots). ERC i Junts per Catalunya (JxCat) han votat Elizo per mantenir el "cordó sanitari" contra la ultradreta. Els socialistes no s'han volgut arriscar a perdre la vicepresidència primera i això explica, també, l'entrada de Gil Lázaro a la mesa. Pel que fa a les secretaries de la mesa, una és per als socialistes -Sofía Hernanz-, dues per a Podem -Gerardo Pisarello i Javier Sánchez- i una per al PP, Adolfo Suárez Illana. En aquesta ocasió, Vox s'ha quedat sense secretaria.PSOE i Podem havien proposat un cordó sanitari per bloquejar l'accés a la mesa de Vox, la tercera força a la cambra amb 52 diputats. El PP s'hi va oposar amb rotunditat, i el president de la formació, Pablo Casado, va afirmar que no es podia excloure el partit de d'Abascal perquè defensa "la unitat i la Constitució". Els populars no només no volien vetar el partit d'ultradreta sinó que fins i tot es van oferir a prestar-li els vots necessaris perquè ocupessin un lloc a la mesa.Ara bé, el préstec de vots dels de Casado tenia com a condició que Vox sumés els seus vots als dels populars per garantir que Ciutadans també obtingués un representant a la mesa del Congrés, tot i que només té 10 diputats i grups parlamentaris amb més diputats, com ara ERC, no hi accediran.El secretari general del PP, Teodoro García Egea, es va reunir durant tot dilluns amb els d'Inés Arrimadas i amb el partit d'Abascal per intentar fer viable aquest intercanvi de suports, però finalment el partit d'ultradreta s'ha negat a garantir una cadira per a Cs. Vox defensava que pel seu pes li corresponen dos representants a la mesa.Amb el gest de facilitar l'accés dels dos partits a la mesa, els populars intentaven visibilitzar-se com l'actor cohesionador de la dreta de cara a la futura "refundació" d'aquest espai polític a què aspira Casado, amb la proposta d'una coalició electoral a l'estil d'España Suma.

