Batet és reelegida com a presidenta del Congrés

La dirigent del PSC Meritxell Batet ha estat reelegida com a presidenta del Congrés. Ho ha fet en una votació en la qual ha rebut els suports tant dels diputats socialistes com d'Unides Podem. Així doncs, després de vuit mesos de legislatura fallida en els quals es va estrenar en el càrrec, la socialista catalana es disposa a tornar a assumir aquesta responsabilitat amb la presència de Vox a la mesa i en un moment en què Pedro Sánchez està en plenes negociacions amb ERC per apuntalar la seva investidura.Batet ha estat escollida en segona volta per majoria simple amb els vots del PSOE, Podem, PNB, Compromís, Més País i Partit Regionalista de Cantàbria després que en la primera votació no hagi aconseguit obtenir els 176 vots necessaris per ser designada. La dirigent socialista ha aconseguit 166 vots, mentre que la candidata del PP, Ana Pastor, n'ha obtingut 140, ja que ha rebut el suport de Vox en segona volta, quan no podien votar la seva dirigent Macarena Olona. Els diputats independentistes d'ERC i de Junts per Catalunya han optat per introduir una papereta amb la petició de llibertat i un llaç groc en els dos casos.També han estat escollides les quatre vicepresidències a la mesa del Congrés. La primera correspon al dirigent socialista Alfonso Rodríguez; la segona, a la popular Ana Pastor; la tercera, a la dirigent de Podem Gloria Elizo i, la quarta, al diputat de Vox Ignacio Gil. L'entrada del dirigent d'extrema dreta a la mesa del Congrés ha estat una de les sorpreses de la sessió després que hagi fracassat el cordó sanitari que havien promogut formacions com el PSOE, Podem o els partits independentistes. Pel que fa a les secretaries, una és per als socialistes -Sofía Hernanz-, dues per a Podem -Gerardo Pisarello i Javier Sánchez- i una per al PP, Adolfo Suárez Illana. En aquesta ocasió, Vox s'ha quedat sense secretaria.La cap de llista del PSC assumeix el càrrec després de setmanes en què ha patit problemes de salut que li van impedir fer la campanya de les eleccions del 10-N. En els darrers mesos, Batet s'ha guanyat la confiança de Sánchez, qui després de la moció de censura li va confiar l'encàrrec de ser ministra de Política Territorial i, després del 28-A, va assumir la presidència del Congrés.Aleshores el PSC es va quedar també amb la presidència del Senat amb Manuel Cruz al capdavant. Aquesta vegada, però, Sánchez ha optat per deixar en mans de la socialista madrilenya Pilar Llop la presidència de la cambra alta, que ha estat escollida també en segona volta perquè els socialistes han perdut la majoria absoluta al Senat.A les mans de Batet queda ara governar un congrés que no es preveu plàcid a l'hemicicle amb 52 diputats de l'extrema dreta i una major presència de diputats independentistes. La sessió constitutiva de la cambra està marcada per les negociacions dels socialistes amb els d'Oriol Junqueras per intentar arrencar a ERC una abstenció a la investidura. De fet, aquesta mateixa tarda es reuneixen de nou els equips negociadors per seguir explorant una entesa.

