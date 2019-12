El dipòsit de residus de Riba-roja, a punt per començar a operar

L'Agència de Residus de Catalunya ja ha atorgat a l'empresa Lestaca el codi gestor perquè el dipòsit de residus industrials no perillosos i el centre de valorització de Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre) comenci a operar. Era el darrer tràmit perquè la planta es pose en marxa.L'Ajuntament, un cop notificada l'obtenció del codi gestor, podrà començar a cobrar els cànons establerts en el conveni, enguany 150.000 euros, i també l'import pel tractament i recollida de residus que deixa exempts de l'impost de la brossa a tots els veïns. També s'ha comunicat que s'anirà contractant personal del municipi per als llocs de treball que es preveien i que podrien ser més del mínim de 14 que es preveia inicialment.Com ha publicat l'Agència de Residus de Catalunya, l'empresa Lestaca Pryectos SL, formada per Urbaser i Grinyó, ja disposa del codi gestor (E-1825.19) per començar a operar al dipòsit que s'ha construït al paratge de les Valls de Riba-roja d'Ebre. El codi autoritza la deposició de residus inerts i de residus no especials a l'abocador tipus II, de residus industrials no perillosos.L'Ajuntament de Riba-roja valora "molt positivament" i amb satisfacció la finalització dels tràmits administratius. Amb la notificació d'aquest codi gestor, es podrà iniciar la fase d'operació i Lestaca començarà a pagar els cànons que establia el conveni amb el consistori. Són 150.000 euros enguany així com l'import que costa el tractament i recollida de residus al municipi. "Per tant els veïns quedaran exempts del pagament d'aquesta taxa", ha assenyalat l'alcalde, Antoni Suárez.L'empresa també ha comunicat al consistori que s'anirà definint i contractant la plantilla. "Progressivament diferents veïns del poble s'incorporaran als llocs de treball que es vagin creant. El mínim que establia el conveni eren 14 llocs de treball però ja se'ns ha comunicat que podrien ser més", ha explicat l'alcalde.

