«Llibertat»: el vot de JxCat i ERC en la tria de la nova mesa del Congrés

Comença una nova legislatura al Congreso. Des de @JuntsXCat continuem reclamant el mateix. Així, resumit i com a concepte: LLIBERTAT! pic.twitter.com/B0fdK0Ng2P — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) December 3, 2019

Els diputats de Junts per Catalunya (JxCat) han optat per emetre un vot amb la paraula "llibertat" en la tria de la nova mesa del Congrés , que tornarà a estar encapçalada per Meritxell Batet, del PSC. "Continuem reclamant el mateix!", ha tuitejat Borràs en fer pública la votació simbòlica que han fet els vuit diputats de la formació. ERC ha fet servir la mateixa fórmula, publicitada pels seus representants a la xarxa, amb la diferència que la portaven impresa i acompanyada d'un llaç groc.El Congrés dels Diputats s'ha constituït aquest dimarts amb l'extrema dreta fora de la mesa. Tot i no haver quallat la idea de formar un cordó sanitari contra Vox, com proposaven els partits progressistes, finalment els de Santiago Abascal restaran fora de l'òrgan de govern de la cambra baixa en negar-se a l'acord que proposava el PP per cedir una cadira a Ciutadans.La mesa del congrés, que té com a funció principal ordenar els debats parlamentaris, està formada per nou membres, dels quals cinc se'ls repartiran els partits progressistes: Unides Podem tindrà dos representants i el PSOE uns altres dos representants més la presidència de la cambra, que tornarà a ocupar Meritxell Batet. Els altres quatre, tret d'una sorpresa d'última hora, seran tots per al PP.

