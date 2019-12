​Taxistes valencians demanen compensacions per les pèrdues generades pels VTC

Alguns taxistes de la Plataforma Caracol València han presentat un procediment de reclamació patrimonial per les pèrdues ocasionades en els últims anys per la posada en marxa de plataformes com Uber i Cabify de vehicles de lloguer amb conductor (VTC), segons informa el Diari la Veu Així ho ha indicat a EFE el vicepresident d'aquesta entitat, Francisco Garrido, qui ha explicat que la reclamació és "pionera" a la ciutat i al País Valencià i confia que s'uneixin la resta de membres de la plataforma i d'altres associacions de professionals del sector.Els taxistes han presentat l'escrit per registre d'entrada davant la Delegació del Govern al País Valencià, segons Garrido, que ha afegit que compten amb la col·laboració de l'associació Apedanica per a la prevenció de delictes, abusos i negligències en informàtica i comunicacions avançades.En l'escrit, dirigit a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), es detalla que aquestes plataformes VTC operen a l'Estat "sense que consti cap impediment eficaç per part de la CNMC, malgrat que els fets denunciats són molt greus, notoris i ben denunciats".Recorda així mateix que el govern municipal de Londres ha denegat qualsevol llicència a Uber després d'una investigació que ha detectat 14.000 irregularitats i moltes altres autoritats també impedeixen que operen, encara que a l'estat espanyol "sí que ho fan, amb inseguretat jurídica i arbitrarietat en perjudici de tots els taxistes en general"."La passivitat i les omissions de la CNMC són molt greus", continua el text, signat per Garrido, qui indica que s'uneix a la denúncia administrativa d'Apedanica del passat octubre i recomana a tots els taxistes "exercir drets de transparència en cada ajuntament i iniciar un procediment de reclamació patrimonial".Per tot això, sol·licita còpia de tota la informació publicable relativa a Uber i Cabify que consti en els arxius de la CNMC, "amb especial atenció cap a qualsevol mena de procediment sancionador o normativa aplicable a Uber i Cabify i que s'inicie el procediment de reclamació patrimonial".Garrido, que no ha precisat la quantitat de pèrdues que han patit els taxistes, ha explicat que una vegada presentat l'escrit, hi ha sis mesos per a rebre contestació, positiva o negativa, o no rebre'n.En cas que sigui negativa, es pot presentar un recurs de reposició i si no hi ha resposta, caldria iniciar un contenciós-administratiu, una opció que no descarta "si arriba el moment", perquè es podria afrontar sense molt de cost, "si cada taxista posés una mica de la seva butxaca" perquè creu que per a aleshores, ja seran molts els que hauran presentat la seva demanda de reclamació."Volem que arriben a presentar-la els quasi 3.000 taxistes de València", ha apuntat Garrido, qui ha recriminat a la CNMC que "tombi" totes les propostes que rep per a regular la situació entre taxistes i VTC i l'ha instat a "donar resposta" a les reclamacions o en un futur judici.

