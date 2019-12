La CUP descarta formar grup al Congrés amb JxCat: «No entrarem en tripijocs estranys»

La diputada de la CUP al Congrés Mireia Vehí ha rebutjat sumar els seus dos escons al Congrés als vuit de JxCat per intentar formar grup parlamentari. "No entrarem en tripijocs estranys per tenir un minut més o menys de veu", ha assegurat aquest dimarts en declaracions a TV3 minuts abans que comencés la sessió constitutiva de la cambra baixa espanyola Vehí ha recordat que la CUP i JxCat defensen "interessos de classe diferents" i, per tant, no contempla un "pacte tècnic" amb l'equip que lidera Laura Borràs. La representant anticapitalista ha avançat que tant ella com Albert Botran prometran "per imperatiu legal" el seu escó mitjançant una fórmula que visualitzi que se'ls "està obligant a acatar la Constitució". També ha dit que ho faran en català.Sobre la possible entrada de Vox a la Mesa del Congrés, Vehí ha parlat d'un fet "gravíssim" i ha emplaçat "les forces que tenen marge" perquè facin "un cordó sanitari a l'extrema dreta". "No pot ser que l'extrema dreta pugui ordenar debats parlamentaris", ha advertit.

