ERC cita els noms dels presos durant la constitució del Congrés

A diferència de fa vuit mesos, en aquesta sessió constitutiva del Congrés ja no hi són els presos. Aleshores van poder formar part de les llistes perquè encara no havien estat condemnats. Ara, però, ja fa un mes i mig que compleixen la pena dictada pel Tribunal Suprem. Tot i això, la diputada d'ERC Marta Rosique, que com a electa més jove forma part de la mesa d'edat, ha citat el nom dels presos polítics a l'hora de passar llista als diputats.Rosique, que llueix una samarreta amb la paraula independència i les banderes catalana, basca i gallega, ha dit un a un els noms dels dirigents que aquesta vegada no han pogut ser diputats, començant pel líder d'ERC, Oriol Junqueras i seguint per Joaquim Forn, Jordi Turull i Jordi Sànchez.L'acció de la diputada republicana ha estat censurada pel president de la mesa d'edat, el socialista Agustín Javier Zamarrón Moreno, de 73 anys, qui ha recordat que els noms citats no són "diputats electes".Durant la sessió constitutiva del Congrés serà escollida com a presidenta la socialista Meritxell Batet, així com la resta dels membres de la mesa. Cinc d'ells se'ls repartiran el PSOE i Podem, mentre que previsiblement els altres quatre correspondran al PP després que no s'hagi posat d'acord amb Vox, que previsiblement es quedarà fora de l'òrgan de gestió de la cambra baixa.

