Diputats de Vox i Cs s'enfronten al Congrés pels llocs a l'hemicicle

Conato de pelea entre Vox y C’S por los sitios nada más abrirse las puertas del Hemiciclo. Empujones y desprecios, parecía el Parlamento de Ucrania. Empieza bien la Legislatura. pic.twitter.com/0XRYSl3u2F — Jon Inarritu (@JonInarritu) December 3, 2019

Vox i Ciutadans a crits i insults només obrir-se les portes de l’hemicicle. Com a primera imatge de la legislatura no convida a l’optimisme 😅 — Jaume Asens (@Jaumeasens) December 3, 2019

Diputats de Vox i de Cs han protagonitzat un enfrontament al Congrés una hora abans de l'inici de la sessió constituent pels llocs que han ocupat uns i altres a la cambra baixa, on encara no s'ha assignat la ubicació dels grups.Segons han explicat el portaveu dels comuns, Jaume Asens, i el diputat de Bildu, Jon Iñarritu, als seus perfils de Twitter, s'ha produït un intercanvi de crits, insults i fins i tot alguna empenta.El motiu, segons diverses fonts, és que Vox ha ocupat el lloc que habitualment tenia Ciutadans a l'última legislatura al centre de l'hemicicle, a la segona filera de la part central de la cambra, fet que ha provocat la queixa dels diputats d'Inés Arrimadas, que han vist com la seva representació queda reduïda a 10 escons.

