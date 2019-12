EN DIRECTE La constitució del Congrés i el Senat, al minut

14:53 Els diputats d'ERC acaten la Constitució "per la llibertat dels presos i preses polítiques, fins a la consecució de la República catalana i per imperatiu legal".

14:53 Els diputats de Junts per Catalunya acaten la Constitució "per la lleialtat al mandat democràtic de l’1 d’Octubre, per fidelitat al poble de Catalunya, per la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats i per imperatiu legal".

14:46 PP i Vox intercanvien retrets després de la votació dels secretaris de la mesa del Congrés. Els populars acusen la ultradreta d'haver "regalat un representant a l'esquerra" i els d'Abascal d'haver fet un "vot inútil" a Ciutadans.

14:35 ÚLTIMA HORA Es desfà l'empat després de la nova votació: Gerardo Pisarello serà secretari primer de la mesa del Congrés i Sofía Hernanz, secretària segona.

14:12 Els comuns lamenten l'entrada de Vox a la Mesa del Congrés: "És una mala notícia per la democràcia". La portaveu de Catalunya En Comú Podem, Susana Segovia, aposta perquè sigui "la legislatura del diàleg" i es reconegui "la pluralitat de l'Estat".

13:47 Els diputats han de tornar a votar perquè hi ha un empat entre Gerardo Pisarello i Sofía Hernanz com a secretaris de la mesa del Congrés.

13:46 Unides Podem tindrà dues secretaries de la mesa del Congrés, Gerardo Pisarello i Javier Sánchez; el PSOE una, per a Sofía Hernanz, i el PP també una, que ocuparà Adolfo Suárez. Vox, en aquest cas, es queda sense secretaria.

13:39 Els senadors independentistes acaten la Constitució per "imperatiu legal", per la "llibertat dels presos polítics" i "fins a la consecució de la República catalana".

13:24 Al Senat comencen a jurar o prometre acatar la Constitució per prendre possessió del càrrec. Alguns ho fan "per imperatiu legal".

13:01 A part del diputat de Vox, la resta de vicepresidències de la mesa del Congrés són per a Alfonso Rodríguez (PSOE), Ana Pastor (PP) i Gloria Elizo (Unides Podem).



13:01 Vox irromp finalment a la mesa del Congrés amb una vicepresidència. Ignacio Gil Lázaro, diputat valencià de l'extrema dreta que ja havia ocupat escó com a membre del PP, formarà part de l'òrgan rector de la cambra.



12:23 Els diputats de Junts per Catalunya també voten a favor dels candidats de Podem a la mesa del Congrés dels Diputats per "reforçar el cordó sanitari" contra Vox.

12:18 Els diputats d'ERC voten a favor dels candidats de Podem a la mesa del Congrés per "reforçar el cordó sanitari" contra Vox.

11:36 La senadora socialista Pilar Llop, elegida presidenta del Senat en substitució de Manuel Cruz.

11:35 La senadora socialista Pilar Llop s'ha quedat a un vot de ser elegida presidenta del Senat per majoria absoluta. Caldrà també una segona votació.

11:35 Acaba la segona votació per la presidència del Congrés dels Diputats. Meritxell Batet només necessita més vots que Ana Pastor per convertir-se de nou en presidenta de la cambra.

11:09 Meritxell Batet no aconsegueix la majoria absoluta i caldrà una segona volta per elegir-la com a presidenta de la mesa del Congrés. Comença de nou la votació, aquest cop entre Batet i Ana Pastor (PP).

10:57 Adriana Lastra, portaveu del PSOE al Congrés, s'ha fet un esquinç al turmell durant la votació de la presidenta de la mesa. Ja torna a ser a l'hemicicle.

10:55 No hi ha presidència de la mesa possible al Congrés fins que no es resolgui democràticament el conflicte!

Gràcies @MartaRosiq per anomenar els que no hi poden ser per la repressió! #LleialtatAlPoble pic.twitter.com/8nm5BTOluZ — Mireia Vehí (@Mireia_veca) December 3, 2019

10:50 Romeva avisa a Sánchez que el seu govern no tindrà estabilitat si no té "coratge" de resoldre el conflicte a Catalunya. L'exconseller diu que la voluntat de diàleg "enforteix" l'independentisme davant la comunitat internacional.

10:50 Acaba la votació de la presidència del Congrés i comença el recompte. La presidenta del Congrés serà la diputada socialista Meritxell Batet.

10:49 Els diputats d'ERC, JxCat i la CUP han escrit missatges reivindicatius a les paperetes de la votació de la presidència de la Mesa del Congrés dels Diputats. La papereta dels republicans tenia el missatge 'Llibertat' amb un llaç groc. Els diputats de JxCat han escrit a mà la paraula 'Llibertat' mentre que els dos diputats de la CUP han escrit també a mà el missatge 'Amnistia i autodeterminació'. Diversos diputats de les tres formacions han compartit imatges dels papers a Twitter. La votació de la Mesa del Congrés es fa amb urna.

10:32 Durant la votació de la presidenta de la mesa, Adriana Lastra, portaveu del PSOE al Congrés i membre de l'equip negociador de la investidura amb ERC, ha caigut i s'ha fet mal. L'han hagut d'asseure a un escó a l'espera que l'atenguin els serveis mèdics de la cambra.

10:26 ERC cita els noms dels presos durant la constitució del Congrés. El president de la mesa d'edat crida a l'ordre a la diputada Marta Rosique, que llueix una samarreta que posa independència amb banderes catalanes, basca i gallega.

10:21 Comença la votació de la presidenta de la mesa del Congrés. Serà Meritxell Batet, que ja ho va ser la passada legislatura.

10:18 El diputat del PSC al Congrés José Zaragoza, portaveu adjunt del PSOE a la cambra, ha assegurat que el seu grup està "intentant que Vox no entri a la Mesa" perquè "és un partit d'ultradreta que no hauria de tenir-hi presència". En declaracions a TV3, ha apostat per un òrgan rector del Congrés "amb partits que volen dialogar amb respecte" i no que vulguin "trencar la convivència". "Vox és un partit que ja s'ha demostrat que el que toca ho contamina i ho acaba destruint. Li ha passat a Cs i li passarà al PP", ha advertit.

10:18 La CUP descarta formar grup al Congrés amb JxCat: "No entrarem en tripijocs estranys". Vehí avança que ella i Botran prometran l'escó en català i faran visible que se'ls "obliga a acatar la Constitució".

10:08 Vox no accepta l'oferiment del PP i es pot quedar sense representació a la Mesa del Congrés. Els de Santiago Abascal es neguen a participar a un acord perquè Ciutadans es quedi un dels quatre seients de la dreta.

10:08 Bon dia! Comença la sessió de constitució del Congrés dels Diputats. Primer es votarà la presidenta de la cambra, després s'elegiran les quatre vicepresidències i, finalment, les quatre secretaries de la mesa.

10:03 Diputats de Vox i Cs protagonitzen un enfrontament al Congrés pels llocs a la cambra. Els grups encara no tenen assignada la ubicació i els diputats han guardat lloc abans de l'obertura de la sessió.

10:00 Felip VI afronta la nova legislatura atrapat pel discurs del 3-O. L'estabilitat de la nova legislatura dependrà d'un nou clima de diàleg amb Catalunya, contradictori amb els missatges intransigents del monarca. Per Pep Martí.