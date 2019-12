Prealerta per una fuita de gas en un camió al centre de Talarn

Camió de propà amb una fuita petita per una vàlvula (degoteig) al centre de Talarn (plaça Ajuntament). Cossos operatius al lloc treballant en l'emergència. 5 dotacions @bomberscat al lloc. Cap persona afectada. Eviteu apropar-vos a la zona.



Prealerta #TRANSCAT #ProteccioCivil pic.twitter.com/XnACIUQubP — Protecció civil (@emergenciescat) December 3, 2019

Vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat , entre camions i vehicles de comandament, estan treballant des de primera hora d’aquest matí en la fuita de gas d'un camió que transportava propà al centre de Talarn (Palllars Jussà). Els treballs consisteixen en intentar taponar la fuita, que vessa aproximadament un litre cada 10 minuts. Els Bombers han indicat, no obstant, que l'explosímetre marca negatiu. Protecció Civil de la Generalitat informava pocs minuts després de les 9 del matí d’una petita fuita de gas per una vàlvula en un camió a la plaça Anna Maria Janer de Talarn, motiu pel qual ha activat la prealerta del pla especial d’emergències per accidents en el transport de mercadries perilloses, el Transcat.Segons ha informat el Departament, no hi ha cap persona afectada. Tot i això i per precaució, Protecció Civil ha demanat a la població evitar apropar-se a la zona. Els accessos a la població continuen tallats aquest migdia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor