Més de 30.000 persones visiten la Fira de Nadal de Caldes de Montbui

Més de 30.000 persones han passat per la Fira de Nadal de Caldes de Montbui , que ha tingut lloc aquest cap de setmana i que ha repartit 150 parades des de la plaça de l’Església fins el final del carrer del Pont, passant per la plaça de la Font del Lleó, el carrer del Forn i la plaça de Can Rius. La plaça de l’U d’Octubre, el carrer Font i Boet i la plaça Catalunya, que han estat escenari d’activitats paral·leles a la fira, també han estat molt concorregudes.La cocció del brou a la plaça de la Font del Lleó, que ja va començar divendres a la tarda, s’ha mantingut durant tot el cap de setmana, éssent un dels grans atractius d’aquesta fira de Nadal, artesania, herbes i alimentació. L'Ajuntament calderí ha precisat que dimenge a les 4 de la tarda ja s’havia acabat el brou i no es van poder servir més racions. En total, se n’han servit 10.000.Les activitats paral·leles a la fira, com els tallers infantils, el Caga Tió, les sardanes, l’exposició de vehicles antics, el Movember Moustache Day "també han tingut molta afluència de gent", segons l'organització.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor