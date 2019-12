El tall de la Meridiana arriba a la nit número 50

Video del tall 50 de #MeridianaResisteix

Cap acció sense resposta‼️#MeridianaResisteix pic.twitter.com/kY5Uqt6lF2 — CUP Sant Andreu #Ingovernables (@CUPstap) December 2, 2019

Nit número 50 del tall a la Meridiana i les Mossos han tornat a intervenir per a desallotjar els veïns concentrats a la part de l'avinguda que es creua amb el passeig de Fabra i Puig. Poc després que hagi començat la manifestació, convocada cap a les vuit de la tarda, diversos furgons de la policia catalana ha fet acte de presència a la zona. Al cap d'una estona, han procedit a desallotjar la gent amb cops i empentes tal com es recull a través de les xarxes:D'aquesta manera la mobilització ha transcorregut amb anades i vengudes, fins que fa poc s'ha desconvocat, tal com estava previst inicialment.Fins ara les protestes consistien en creuar lentament el pasos de vianants per col·lapsar el trànsit, però sense fer un bloqueig total, precissament, per evitar la intervenció policial. Les protestes no estan abanderades per cap grup u organtizació, sinó que tal com expliquen els veïns, són ells mateixos que cada nit surten al carrer per protestar contra la sentència de l'1-O.

