Agents de la policia espanyola van seguir Torra durant la jornada del 10-N

Els escoltes del president de la Generalitat Quim Torra van detectar que durant la jornada electoral del 10-N, estaven sent seguits per agents de la policia espanyola. En una exclusiva publicada a eldiario.es , s'explica com els membres de seguretat van detectar que tres vehicles sospitosos els anaven a darrera.Els Mossos van poder comprovar que es tractava de policies nacionals, ja que quan es van acostar al vehicle a preguntar, els agents del Cos Nacional de Policia espanyol (CNP), van ensenyar les seves plaques d'identificció i van afirmar textualment:"estem aquí pel mateix". El seguiment es va repetir al llarg del dia, fets sobre els quals l'equip de seguretat del president va informar a través dels canals de comunicació interna del CECOR, el Centre de Coordinació Integrat pels Mossos, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.Fons del Ministeri de l'Interior han assegurat a eldiario.es que no es va fer cap seguiment a Torra. "Cap policia nacional estava fent cap seguiment a Torra, ni aquest ni cap altre dia", afirmen. Per altra banda, també neguen que mai s'arribés a saber res al CECOR sobre l'avís del seguiment que es va fer.Aquest cas ha sorprès a tot l'equip de seguretat del president ja que no els consta que hi hagi cap investigació oberta contra ell, a banda de les conegudes per desobediència.

